Слідом за Путіним: у РФ засекретили дані про підмосковну віллу Януковича

Росреєстр заборонив замовляти виписки з інформацією про ділянку і будинок у підмосковному селищі Баківка, де мешкав експрезидент України, після втечі з Києва. Раніше так само засекретили дані про резиденцію президента РФ Володимира Путіна на Валдаї.

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У Росії Росреєст засекретив дані про підмосковну резиденцію, в якій жив Віктор Янукович, що втік з України. Держдача, де колись жив маршал Семен Будьонний, займає територію 4 гектари, пише "Верстка".

Йдеться про будинок за адресою: Одинцово, Паркова алея, 11, а також про ділянку, на якій він стоїть. Тепер замість видачі виписок система повідомляє, що "Неможливо отримати звіт за цим об'єктом". Раніше таким же чином Росреєстр засекретив дані про резиденцію Володимира Путіна на Валдаї.

Будинок, де живе Янукович, зняли на відео Фото: Скриншот

Спочатку на цьому місці знаходилася дача маршала Семена Будьонного. Після його смерті резиденція перейшла державі. З початку нульових і до 2012 року дачу займав губернатор Підмосков'я Борис Громов, а після 2014 року туди поселили експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Щонайменше до осені 2017 року формальним власником резиденції була Федеральна казенна установа "Заміський будинок прийомів "Русичі" при МВС РФ.

Що відомо про дачу, де жив Янукович

Держдача займає ділянку площею понад 4 гектари, яку, згідно з кадастровою картою, дозволено використовувати "для будинку прийомів, розміщення делегацій та іноземних фахівців". На її території розташовано дві будівлі: основний триповерховий будинок площею 2 076 кв. метрів, а також двоповерхова будівля, в якій розташовані басейн, сауна, кухня і складські приміщення.

За цим парканом знаходиться будинок, де живе Янукович Фото: Скриншот

Той факт, що Віктор Янукович жив на держдачі в Підмосков'ї, підтвердив і представник Офісу генпрокурора України Денис Іванов.

"За нашою інформацією, він перебуває в Московській області: селище Барвиха Одинцовського району", — повідомив він після судового засідання, на якому Віктора Януковича заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

Відомо, що в Росії Віктор Янукович опинився 24 лютого 2014 року. Російські спецслужби перевезли колишнього президента з частиною охоронців до Росії. Маршрут пересувань Януковича координувався Росією і узгоджувався особисто президентом РФ Володимиром Путіним.

Віктор Янукович Фото: РБК

Нагадаємо, раніше співачка Слава Камінська, колишня солістка гурту "НеАнгели", опублікувала фото з Канарських островів, на якому вона нібито позувала разом із Януковичем.

Але пізніше з'ясувалося, що фотографія була створена за допомогою ШІ.