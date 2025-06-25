"Астанавітєсь", я не на Канарах": де насправді перебуває Янукович та чи може Україна його "дістати"

Світлина Слави Камінської з чоловіком, схожим на експрезидента-втікача, підірвала мережу — ШІ-жарт не вдався? Але, раз вже Янукович про себе "нагадав", Фокус з’ясував, чи реально екстрадувати колишнього президента та, чи можуть українські спецслужби вдатися до "нестандартних" методів повернення.

Related video

Українська співачка, відома як ексучасниця гурту "НеАнгели", Слава Камінська 24 червня оприлюднила в Instagram світлину з чоловіком, який нагадує експрезидента Віктора Януковича. Під фото з’явився коментар: "Які люди на Канарах".

Це викликало шок у підписників: одні звинувачують співачку у "підтримці зрадника", інші ж припускають, що зображення дуже нагадує результат фотошопу з ознаками штучного інтелекту — розмиті контури, неправильно освітлені обличчя, невідповідна локалізація (бар з написом "Ibiza", хоча локація вказана як Канари), а також невідповідність у зрості — Янукович 193 см, Камінська — 173 см, але на фото вони однакові.

Проте ця суперечка розгорілася даремно, адже Слава Камінська одразу натякнула що фото згенеровано за допомогою ШІ. Так чи інакше, якщо вже Янукович "дав про себе знати", Фокус розбирався — як Україна може "дістати" колишнього президента-втікача.

Янукович у розшуку: чи можна екстрадувати експрезидента України

Віктор Янукович відтоді як покинув Україну у 2014 році перебуває в Росії, зокрема у селищі Барвиха під Москвою. Він також регулярно засуджується українськими судами. Зокрема, 2019 року — до 13 років ув’язнення за держзраду, а 28 квітня 2025 року — ще 15 років за несанкціоноване перетинання кордону і підбурення до дезертирства.

У 2015 році Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук за обвинуваченням у розкраданні коштів і держзраді, проте через низку процедур Інтерпол 2017 року зняв "червону картку" на Януковича та його сина.

Без чинного Red Notice Інтерпол не уповноважує країни-учасниці (включно з Іспанією до якої належать Канарські острови) арештовувати Януковича автоматично.

Проте, як вказують опитані Фокусом експерти, Україна може подати формальний запит до Іспанії. В такому разі, іспанський суд має визначити, чи відповідають українські звинувачення вимогам "подвійної криміналізації" (тобто те саме правопорушення має бути визнане в Іспанії). Можлива відмова, якщо справа вважатиметься політично мотивованою або є ризик порушення прав людини. Крім того, припускається, що Янукович має російське громадянство (його можуть розглядати як громадянина РФ), що унеможливлює його екстрадицію з будь-якої країни, оскільки РФ не видає своїх громадян за законом. Також Іспанія може відмовитися у видачі особи, якщо справа розглядатиметься як політично вмотивована — згідно з Європейською конвенцією про екстрадицію.

Несправжній Янукович: чому малоймовірно що експрезидент відпочиває на Канарах

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак сумнівається в тому, що на фото зі Славою Камінською справді міг бути Янукович.

"Це могла бути просто схожа людина. Та навіть якщо це справді Янукович — дивно, що він так відкрито з’явився на публіці. Людина з таким минулим мала б сидіти у закритому бунгало під охороною, літати приватними літаками, уникати контактів і тим паче — фото. Але найімовірніше — це був двійник або фальшивка. Людей, схожих на Януковича, насправді більше, ніж здається", — каже Фокусу Ступак.

Сумнівається в "справжності" експрезидента і політолог-міжнародник Олег Постернак.

"Янукович останні роки цілком уникає публічності. Те, що він сам дозволив би публікувати щось про свій відпочинок або особисте життя — виглядає малоймовірно. Та й загалом про його побут у Росії відомо дуже мало", — вказує політолог.

Якщо врахувати, що після 2014 року родина Януковича зосередилася на виконанні завдань Кремля й ФСБ, то найбільш імовірна версія — це фейк.

Затримати Януковича: на що спроможні українські спецслужби

Екстрадиція колишнього українського президента-втікача малоймовірна, проте теоретично Януковича можуть "дістати" українські спецслужби.

Олег Постернак нагадує — були вже приклади таких дій.

"Наші спецслужби у Польщі затримували Кирила Молчанова — проросійського політолога, повернули його в Україну. Або Медведчук — його теж вдалося затримати, і він став частиною обміну на українських військовополонених. Теоретично — Януковича теж можна дістати", — вважає політолог.

І для українського суспільства надзвичайно важливо було б побачити, як глава держави, засуджений за українським законом, поніс би відповідальність. За словами Постернака, це був би символ тріумфу українського правосуддя. Такий жест мав би колосальне політичне значення як усередині країни, так і на міжнародному рівні. Це був би знак — навіть найвищі посадовці не уникнуть покарання.

А ось Іван Ступак вважає, що теоретично вдатися до "нестандартного" повернення Януковича в Україну — можна, але практично це вкрай складно.

"Ідеться про так званий "екстраординарний арешт". Американці свого часу практикували таке: наприклад, коли Швейцарія відмовлялася екстрадувати підозрюваного, вони готували спецоперацію — гелікоптер, посадка, затримання, швидке вивезення на військову базу й далі — до США.

Україна не має таких ресурсів. Щоб реалізувати щось подібне, потрібно заздалегідь знати маршрут пересування Януковича, країну, де він з’явиться, організувати засідку, оцінити, чи можливе офіційне затримання. Якщо ні — тоді вже думати про неофіційне. Але це величезний ризик: викрадення може спричинити дипломатичний скандал. Якщо мова йде про маленьку країну — одне. А якщо це, скажімо, член ЄС, як-от Мальта, наслідки можуть бути серйознішими", — каже експерт.

Нагадаємо, за найбільшим експортером вугілля з тимчасово окупованих територій України стоїть син президента-втікача Віктора Януковича — Олександр Янукович.