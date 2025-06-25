"Астанавитесь", я не на Канарах": где на самом деле находится Янукович и может ли Украина его "достать"

Фото Славы Каминской с мужчиной, похожим на беглого экс-президента, взорвало сеть — ИИ-шутка не удалась? Но, раз уж Янукович о себе "напомнил", Фокус выяснил, реально ли экстрадировать бывшего президента и, могут ли украинские спецслужбы прибегнуть к "нестандартным" методам возвращения.

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Украинская певица, известная как экс-участница группы "НеАнгелы", Слава Каминская 24 июня обнародовала в Instagram фотографию с мужчиной, который напоминает экс-президента Виктора Януковича. Под фото появился комментарий: "Какие люди на Канарах".

Это вызвало шок у подписчиков: одни обвиняют певицу в "поддержке предателя", другие же предполагают, что изображение очень напоминает результат фотошопа с признаками искусственного интеллекта — размытые контуры, неправильно освещенные лица, неподходящая локализация (бар с надписью "Ibiza", хотя локация указана как Канары), а также несоответствие в росте — Янукович 193 см, Каминская — 173 см, но на фото они одинаковые.

Однако этот спор разгорелся зря, ведь Слава Каминская сразу намекнула что фото сгенерировано с помощью ИИ. Так или иначе, если уж Янукович "дал о себе знать", Фокус разбирался — как Украина может "достать" бывшего президента-беглеца.

Янукович в розыске: можно ли экстрадировать экс-президента Украины

Виктор Янукович с тех пор как покинул Украину в 2014 году находится в России, в частности в поселке Барвиха под Москвой. Он также регулярно осуждается украинскими судами. В частности, в 2019 году — к 13 годам заключения за госизмену, а 28 апреля 2025 года — еще 15 лет за несанкционированное пересечение границы и подстрекательство к дезертирству.

В 2015 году Интерпол объявил его в международный розыск по обвинению в хищении средств и госизмене, однако из-за ряда процедур Интерпол в 2017 году снял "красную карточку" на Януковича и его сына.

Без действующего Red Notice Интерпол не уполномочивает страны-участницы (включая Испанию к которой относятся Канарские острова) арестовывать Януковича автоматически.

Однако, как указывают опрошенные Фокусом эксперты, Украина может подать формальный запрос в Испанию. В таком случае, испанский суд должен определить, соответствуют ли украинские обвинения требованиям "двойной криминализации" (то есть то же правонарушение должно быть признано в Испании). Возможен отказ, если дело будет считаться политически мотивированным или есть риск нарушения прав человека. Кроме того, предполагается, что Янукович имеет российское гражданство (его могут рассматривать как гражданина РФ), что делает невозможным его экстрадицию из любой страны, поскольку РФ не выдает своих граждан по закону. Также Испания может отказаться в выдаче лица, если дело будет рассматриваться как политически мотивированное — согласно Европейской конвенции об экстрадиции.

Ненастоящий Янукович: почему маловероятно что экс-президент отдыхает на Канарах

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сомневается в том, что на фото со Славой Каминской действительно мог быть Янукович.

"Это мог быть просто похожий человек. Но даже если это действительно Янукович — странно, что он так открыто появился на публике. Человек с таким прошлым должен сидеть в закрытом бунгало под охраной, летать частными самолетами, избегать контактов и тем более — фото. Но вероятнее всего — это был двойник или фальшивка. Людей, похожих на Януковича, на самом деле больше, чем кажется", — говорит Фокусу Ступак.

Сомневается в "подлинности" экс-президента и политолог-международник Олег Постернак.

"Янукович последние годы всецело избегает публичности. То, что он сам позволил бы публиковать что-то о своем отдыхе или личной жизни — выглядит маловероятно. Да и вообще о его быте в России известно очень мало", — указывает политолог.

Если учесть, что после 2014 года семья Януковича сосредоточилась на выполнении задач Кремля и ФСБ, то наиболее вероятная версия — это фейк.

Задержать Януковича: на что способны украинские спецслужбы

Экстрадиция бывшего украинского президента-беглеца маловероятна, однако теоретически Януковича могут "достать" украинские спецслужбы.

Олег Постернак напоминает — были уже примеры таких действий.

"Наши спецслужбы в Польше задерживали Кирилла Молчанова — пророссийского политолога, вернули его в Украину. Или Медведчук — его тоже удалось задержать, и он стал частью обмена на украинских военнопленных. Теоретически — Януковича тоже можно достать", — считает политолог.

И для украинского общества чрезвычайно важно было бы увидеть, как глава государства, осужденный по украинскому закону, понес бы ответственность. По словам Постернака, это был бы символ триумфа украинского правосудия. Такой жест имел бы колоссальное политическое значение как внутри страны, так и на международном уровне. Это был бы знак — даже самые высокие должностные лица не избегут наказания.

А вот Иван Ступак считает, что теоретически прибегнуть к "нестандартному" возвращению Януковича в Украину — можно, но практически это крайне сложно.

"Речь идет о так называемом "экстраординарном аресте". Американцы в свое время практиковали такое: например, когда Швейцария отказывалась экстрадировать подозреваемого, они готовили спецоперацию — вертолет, посадка, задержание, быстрый вывоз на военную базу и далее — в США.

Украина не имеет таких ресурсов. Чтобы реализовать нечто подобное, нужно заранее знать маршрут передвижения Януковича, страну, где он появится, организовать засаду, оценить, возможно ли официальное задержание. Если нет — тогда уже думать о неофициальном. Но это огромный риск: похищение может повлечь дипломатический скандал. Если речь идет о маленькой стране — одно. А если это, скажем, член ЕС, например Мальта, последствия могут быть более серьезными", — говорит эксперт.

Напомним, за крупнейшим экспортером угля с временно оккупированных территорий Украины стоит сын беглого президента Виктора Януковича — Александр Янукович.