Вслед за Путиным: в РФ засекретили данные о подмосковной вилле Януковича

Росреестр запретил заказывать выписки с информацией об участке и доме в подмосковном поселке Баковка, где жил экс-президент Украины, после бегства из Киева. Ранее таким же образом засекретили данные о резиденции президента РФ Владимира Путина на Валдае.

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В России Росреест засекретил данные о подмосковной резиденции, в которой жил бежавший из Украины Виктор Янукович. Госдача, где когда-то жил маршал Семен Буденный, занимает территорию 4 гектара, пишет "Верстка".

Речь идет о доме по адресу: Одинцово, Парковая аллея, 11, а также об участке, на котором он стоит. Теперь вместо выдачи выписок система сообщает, что "Невозможно получить отчет по данному объекту". Ранее таким же образом Росреестр засекретил данные о резиденции Владимира Путина на Валдае.

Дом, где живет Янукович, сняли на видео Фото: Скриншот

Изначально на этом месте находилась дача маршала Семена Буденного. После его смерти резиденция перешла государству. С начала нулевых и до 2012 года дачу занимал губернатор Подмосковья Борис Громов, а после 2014 года туда поселили беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как минимум до осени 2017 года формальным владельцем резиденции было Федеральное казенное учреждение "Загородный дом приемов "Русичи" при МВД РФ.

Что известно о даче, где жил Янукович

Госдача занимает участок площадью более 4 гектаров, который, согласно кадастровой карте, разрешено использовать "для дома приемов, размещения делегаций и иностранных специалистов". На его территории находятся два здания: основной трехэтажный дом площадью 2 076 кв. метров, а также двухэтажное здание, в котором расположены бассейн, сауна, кухня и складские помещения.

За этим забором находится дом, где живет Янукович Фото: Скриншот

Тот факт, что Виктор Янукович жил на госдаче в Подмосковье, подтвердил и представитель Офиса генпрокурора Украины Денис Иванов.

"По нашей информации, он находится в Московской области: поселок Барвиха Одинцовского района", — сообщил он после судебного заседания, на котором Виктора Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

Известно, что в России Виктор Янукович оказался 24 февраля 2014 года. Российские спецслужбы перевезли бывшего президента с частью охранников в Россию. Маршрут передвижений Януковича координировался Россией и согласовывался лично президентом РФ Владимиром Путиным.

Виктор Янукович Фото: РБК

Напомним, ранее певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", опубликовала фото с Канарских островов, на котором она якобы позировала вместе с Януковичем.

Но позже выяснилось, что фотография была создана с помощью ИИ.