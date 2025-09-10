Бездіяльність НАТО та "польський Арестович": атака ЗС РФ у Польщі спричинила хвилю мемів (фото)

У ніч на 10 вересня повітряний простір Польщі зазнав порушення через чергову атаку російських безпілотників. Наразі подію активно обговорюють у соціальних мережах, зокрема користувачі створюють численні меми на тему інциденту та реакції НАТО.

За інформацією польських військових, у нічний час над країною діяли польські та союзні літаки з метою забезпечення безпеки повітряного простору через заліт російських безпілотників, відомих як "шахеди". Попередньо системи протиповітряної оборони Польщі та її союзників збили чотири дрони, загалом же повітряний простір країни порушили 19 безпілотників, більшість з яких пролетіли з території Білорусі.

Такі події традиційно не залишаються поза увагою користувачів соціальних мереж. Після атаки російських дронів у Польщі в новинній стрічці українців з’явилася велика кількість жартівливих публікацій та мемів, які активно поширюють інтернет-користувачі. Фокус підготував підбірку найбільш резонансних і кумедних реакцій.

Найбільше мемів у мережі стосуються НАТО та принципу дії 5-ї статті договору про колективну оборону. Для ілюстрації користувачі використовували кадри з фільму "Люди в чорному", де агенти в чорних костюмах і сонцезахисних окулярах демонструють пристрій для стирання пам’яті. У мемах цю сцену жартівливо пов’язують із поясненням Анджею Дуді роботи статті 5. Також в гумористичній формі показано контраст між очікуванням та реальністю: спочатку Польща думає, що скористається статтею для захисту, а зрештою – країна просить передати назад Україну системи ППО.

Меми про атаку ЗС РФ у Польщі Фото: Скриншот Меми про атаку ЗС РФ у Польщі Фото: Скриншот

Ще один популярний мем створено на основі ілюстрацій із казки "Вінні-Пух". На ньому Вінні-Пух із друзями, які позначені як НАТО, стоять на березі й спокійно спостерігають, тоді як П’ятачок, підписаний як Польща, залишився один на плоті посеред річки. Суть жарту в тому, що НАТО, попри обіцянки колективної безпеки, показане як пасивний спостерігач, тоді як Польща реально перебуває під загрозою і чекає на допомогу.

Меми про атаку ЗС РФ у Польщі Фото: Скриншот Меми про атаку ЗС РФ у Польщі Фото: Скриншот

Крім того, у мережі активно порівнюють нинішню атаку дронів із минулим блокуванням польською стороною українських вантажівок, що тривало з листопада 2023 року до квітня 2024-го та спричинило значні логістичні проблеми для України. Деякі меми у жартівливій формі зображують українських фермерів, які нібито урочисто зустрічають російські дрони на кордоні.

Меми про атаку ЗС РФ у Польщі Фото: Скриншот Меми про атаку ЗС РФ у Польщі Фото: Скриншот

Не обійшлося й без гумору про реакцію українців і поляків на атаки дронів. Один із мемів показує американські гірки: на спуску — українці, які звикли до обстрілів і думають, що "якось мине", а на підйомі — поляки, яким ще тільки належить пережити небезпеку. Інший мем демонструє шокованого солдата на тлі вибухів із підписом: "Поляки, коли знову чують вибухи у вересні". Загалом, це є відсилкою до початку Другої світової війни 1 вересня 1939 року і показує, що для поляків вересень і звуки вибухів асоціюються з історичною травмою.

Меми про атаку ЗС РФ у Польщі Фото: Скриншот Меми про атаку ЗС РФ у Польщі Фото: Скриншот

Водночас українці, звиклі до атак у своїй країні, реагують спокійно. У мемах це показано так: коли вибухи відбуваються в Україні — українцям "начхати", а коли в Польщі — вони здивовані та переймаються. Також поширювалися жарти про українців у Європі, які опинилися в шоці, почувши звуки "шахедів" у Польщі.

Меми про атаку ЗС РФ у Польщі Фото: Скриншот Меми про атаку ЗС РФ у Польщі Фото: Скриншот

Деякі публікації жартують про можливу появу в Польщі аналогічного радника, як колишній радник Офісу Президента України Олексій Арестович, який заспокоював би населення під час нових атак.

Меми про атаку ЗС РФ у Польщі Фото: Скриншот

Окремо користувачі створювали меми про нібито наказ Путіна відправити більше дронів по Україні, які, за жартами, через непорозуміння було виконано "по Польщі".

Меми про атаку ЗС РФ у Польщі Фото: Скриншот

