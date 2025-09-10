Атака "Шахедів" на Польщу: слідчі вже виявили 12 БПЛА, один дрон впав біля Варшави

Польські служби зафіксували вже 12 випадків падіння дронів після нічної атаки Росії. Один із апаратів розбився на території підрозділу Сил територіальної оборони неподалік Варшави, проте пошкоджень не завдав.

Як повідомляє "Rmf24", уламки безпілотників виявлено у кількох воєводствах Польщі. Зокрема, один дрон упав у Нове Місто-над-Піліцею в Груєцькому повіті Мазовецького воєводства. Він впав просто на територію місцевого підрозділу Сил територіальної оборони, однак не завдав шкоди. Встановлено, що це був неозброєний БПЛА "Гербера".

Загалом уже зафіксовано щонайменше 11 місць, де впали уламки дронів. До вечора Міністерство внутрішніх справ та адміністрації підтвердило ще одне місце – Чижув у Буському повіті Свєнтокшиського воєводства.

Раніше влада підтвердила також виявлення залишків однієї ракети. На місцях падіння дронів працюють слідчі та прокуратура.

Прем’єр-міністр Дональд Туск, виступаючи у Сеймі, повідомив, що польські служби зафіксували загалом 19 випадків перетину повітряного простору країни під час атаки. За його словами, вперше атака здійснювалася з території Білорусі. Голова уряду додав, що польські військові підтвердили збиття трьох безпілотників. Останній апарат був знищений о 6:45 ранку.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, у ніч на 10 вересня ЗС РФ запустили у бік України велику кількість ударних безпілотників типу "шахед".

Фокус також писав, що близько 5 ранку, 10 вересня, оперативне командування Польщі підтвердило, що під час нічної атаки РФ повітряний простір Польщі неодноразово порушували об'єкти "типу дронів", через що польським військам довелось їх збивати.

Фокус також повідомляв, що у повітряному просторі Польщі діють польські та союзні літаки з метою гарантування безпеки повітряного простору через чергову атаку ЗС РФ та заліт ворожих "шахедів" на територію Польщі.

Як повідомляв Фокус, Президент США Дональд Трамп відреагував на порушення дронами РФ повітряного простору Польщі. Також лідер Білого дому планує зв’язатися з президентом Польщі Каролем Навроцьким для обговорення інциденту.