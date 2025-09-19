Російські МіГ-31 наблизилися до Таллінна, порушивши повітряний простір Естонії, — Politico

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії та наблизилися до столиці Таллінна, після чого італійські F-35 були підняті для їхнього перехоплення. Варто зауважити, що це вже третій випадок подібної провокації Кремля на східному фланзі НАТО у вересні.

За даними Politico, російські важкі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", прямували у напрямку Таллінна та перебували в естонському повітряному просторі приблизно 12 хвилин.

Естонська сторона викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Таллінні. Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що цього року Росія вже чотири рази порушувала повітряний простір Естонії, а нинішнє вторгнення з трьома винищувачами є безпрецедентно агресивним. Він наголосив на необхідності швидкого посилення політичного та економічного тиску на Кремль.

Окрім цього, на офіційній сторінці НАТО у соціальній мережі X повідомили, що сьогодні російські літаки порушили повітряний простір Естонії. Альянс негайно відреагував та перехопив російські винищувачі. У НАТО зазначили, що цей інцидент є черговим прикладом безрозсудної поведінки Росії та водночас демонструє здатність Альянсу швидко реагувати.

Публікація на офіційній сторінці НАТО у соціальній мережі X Фото: Скриншот

На порушення повітряного простору Естонії також відреагувала голова дипломатії ЄС Кая Каллас. У своєму повідомленні в X вона зазначила, що сьогоднішнє вторгнення російських військових літаків є надзвичайно небезпечною провокацією.

Каллас наголосила, що це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за кілька днів і що такі дії лише загострюють напруженість у регіоні. ЄС повністю солідарний з Естонією, і вона тісно співпрацює з урядом країни для реагування на загрозу.

Публікація на офіційній сторінці Каї Каллас у соціальній мережі X Фото: Скриншот Публікація на офіційній сторінці Каї Каллас у соціальній мережі X Фото: Скриншот

"Ми продовжуватимемо підтримувати наші держави-члени у зміцненні їхньої оборони за допомогою європейських ресурсів. Путін випробовує рішучість Заходу, і ми не повинні проявляти слабкість", — підкреслила Кая Каллас.

Нагадаємо, що 13 вересня у Польщі та Румунії працювала повітряна тривога. Зауважується, що ці дії були зумовлені загрозою від російських безпілотників, які з’являються над територією України поблизу кордонів країн.

Також Фокус писав, що в ніч на 10 вересня російські дрони проникли в повітряний простір Польщі під час ударів по Україні. Після нічного нальоту польські служби зафіксували 12 випадків падіння цих безпілотників.