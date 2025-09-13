Польща закрила аеропорт через російські БПЛА: повітряну тривогу оголосили у двох країнах НАТО

Повітряна тривога працювала у деяких районах Польщі та Румунії. Румунські винищувачі відзвітували про перехоплення російського БПЛА у своєму просторі.

Прем’єр-міністр Польщі у своєму зверненні в соціальній мережі X повідомив, що польські та союзні повітряні сили провели превентивні операції для захисту повітряного простору країни. За його словами, ці дії були зумовлені загрозою від російських безпілотників, які з’являються над територією України поблизу польського кордону. У рамках заходів безпеки наземні системи протиповітряної оборони було переведено на найвищий рівень готовності.

Раніше оперативне командування Збройних сил Польщі інформувало, що у зв’язку з ризиком ударів безпілотників у прикордонних районах було піднято винищувачі. Для гарантування безпеки національного неба командування активувало всі необхідні процедури: у польському повітряному просторі діяли як польські, так і союзні літаки, а наземні системи ППО та радіолокаційного спостереження працювали у посиленому режимі.

У відомстві наголосили, що ці кроки мають виключно превентивний характер і спрямовані на захист громадян, особливо у регіонах, що межують із зоною загрози. Водночас оперативне командування продовжує моніторити ситуацію на території України та підтримує готовність до негайного реагування.

Ба більше, 13 вересня в мережі почали поширюватися відео зі сходу Польщі, де лунали сигнали повітряної тривоги через загрозу російських безпілотників. Записи зі звуками сирен швидко набули поширення. Варто зауважити, що в цей час тривога була оголошена на території Волинської області через активність БпЛА.

Згодом було повідомлено, що активна діяльність польської та союзної авіації у повітряному просторі завершена. Системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки повернулися до штатного режиму роботи, проте залишаються у постійній готовності для захисту польського повітряного простору.

Варто зауважити, що, за даними Польського агентства аеронавігаційних послуг (PANSA), під час повітряної тривоги аеропорт у Любліні та прилегла контрольована зона були тимчасово закриті для повітряного руху. Пізніше агентство уточнило, що після завершення військових операцій аеропорт відновив прийом та відправку рейсів.

Повітряна тривога у Румунії 13 вересня — що про це відомо

Окрім Польщі, на загрозу з боку російських безпілотників, що атакували Україну, відреагувала й Румунія. Як повідомляє видання Digi24, у північній частині повіту Тулча 13 вересня було оголошено повітряну тривогу. Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій поширила попередження RO-Alert про можливе падіння об’єктів із повітряного простору, закликавши населення дотримуватися заходів безпеки. Орієнтовна тривалість тривоги становила близько 90 хвилин.

У повідомленні відомства наголошувалося, що територія Румунії не є об’єктом атак із боку Росії, проте громадянам рекомендовано уважно читати сповіщення системи RO-Alert, уникати паніки та інформувати екстрені служби у разі небезпеки.

Журналіст Digi24 Валентин Стан уточнив, що румунська армія підняла у повітря літаки після наближення російських дронів до кордону з Україною. За його словами, безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози місцевому населенню. Ситуація контролювалася системами радіолокації та винищувачами у небі.

Згодом, на своїй сторінці у Facebook Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну повідомив, що два винищувачі F-16 з авіабази у Фетешті підняли в повітря для перехоплення російського безпілотника, який увійшов у повітряний простір країни. За його словами, літаки супроводжували апарат, доки він не зник з радарів у районі Кілія-Веке.

Також Моштяну наголосив, що ситуація перебувала під повним контролем, а безпека населення не була під загрозою. Він додав, що Румунія продовжує захищати свій повітряний простір і підтримує високу бойову готовність у відповідь на російські провокації.

Публікація Міністра оборони Румунії Іонуц Моштяну у Facebook Фото: Скриншот

Маршрути дронів РФ ретельно сплановані — реакція Володимира Зеленського на повітряну тривогу в країнах ЄС

Цього ж дня, на своїй сторінці у Telegram президент України прокоментував останні атаки російських безпілотників, які становили загрозу не лише для України, а й для Польщі та Румунії. Він підкреслив, що маршрути цих апаратів завжди ретельно плануються, тому їхня поява у повітряному просторі союзників не може бути випадковою.

Зазначалося, що 13 вересня Румунія підіймала бойову авіацію після того, як російський дрон проник на близько 10 кілометрів у її територію та перебував там майже 50 хвилин. У той самий день Польща також застосувала військові засоби для реагування на загрозу ударних безпілотників. Крім того, дрони фіксувалися в різних регіонах України, зокрема на півночі поблизу кордону з Білоруссю, звідки вони заходили в український повітряний простір у напрямку Волині.

Президент підкреслив, що ці атаки є навмисним розширенням війни з боку Росії. Також він зауважив, що маршрути безпілотників завжди прораховані й не є помилкою командирів нижчого рівня, а свідомою тактикою агресора, який діє поступово, завдаючи великих втрат.

Через це Україна виступає за превентивні дії та вважає необхідним запровадження системних заходів захисту. Було повідомлено, що Київ запропонував партнерам створити спільну систему захисту повітряного простору, щоб запобігати загрозам ще на ранніх етапах.

"Санкції проти Росії потрібні. Тарифи проти російської торгівлі потрібні. Спільний захист потрібен, і Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту. Не чекайте десятків "шахедів" і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення", — йдеться в дописі.

Новина доповнюється…