Росія перекинула "Іскандери" до кордону з Польщею, — ЗМІ (відео)

У мережі опублікували відео, де зафіксовано розміщення пускових установок оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" у Калінінградській області. Автори припускають, що техніка рухалася неподалік від кордону з Польщею.

Зокрема, подібне відео розмістив телеграм-канал Clash Report. На кадрах видно колону з кількох пускових установок, що рухаються трасою.

"Російські збройні сили нібито розгорнули ракетний комплекс "Іскандер" на трасі в Калінінградській області, поблизу кордону з Польщею", — йдеться в дописі.

Варто зауважити, що геолокацію цих матеріалів наразі не підтверджено. Водночас офіційних заяв чи коментарів від російської сторони поки немає.

Також Фокус писав, що 12 вересня розпочалися спільні військові навчання Росії та Білорусі під назвою "Захід-2025". Під час маневрів обидві країни відпрацьовують сценарії можливого збройного протистояння з державами НАТО. У тренуваннях бере участь 18 200 військовослужбовців, серед яких 5 500 росіян. Хоча масштаби виглядають відносно обмеженими, експерти наголошують, що ці навчання мають серйозний характер. Особливу увагу приділено відпрацюванню сценаріїв із застосуванням ядерної зброї та нових ракетних комплексів "Орешник", які планують розмістити в Білорусі до кінця року. Головною метою маневрів називають демонстрацію сили та тиск на сусідні з Білоруссю країни.

Ба більше, польська влада нещодавно ухвалила рішення тимчасово перекрити кордон із Білоруссю в ніч з 12 на 13 вересня. Причиною цього кроку стали масштабні російсько-білоруські навчання "Захід-2025", офіційний початок яких запланований на п’ятницю

Окрім цього, у ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі під час атаки на території України. За даними польських служб, зафіксовано вже 12 випадків падіння таких безпілотників після нічного нальоту. Один з апаратів розбився на території підрозділу Сил територіальної оборони неподалік Варшави, проте жодних пошкоджень не спричинив.