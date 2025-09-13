Россия перебросила "Искандеры" к границе с Польшей, — СМИ (видео)

В сети опубликовали видео, где зафиксировано размещение пусковых установок оперативно-тактических комплексов "Искандер" в Калининградской области. Авторы предполагают, что техника двигалась неподалеку от границы с Польшей.

Related video

В частности, подобное видео разместил телеграм-канал Clash Report. На кадрах видно колонну из нескольких пусковых установок, движущихся по трассе.

"Российские вооруженные силы якобы развернули ракетный комплекс "Искандер" на трассе в Калининградской области, вблизи границы с Польшей", — говорится в заметке.

Стоит заметить, что геолокация этих материалов пока не подтверждена. В то же время официальных заявлений или комментариев от российской стороны пока нет.

Также Фокус писал, что 12 сентября начались совместные военные учения России и Беларуси под названием "Запад-2025". Во время маневров обе страны отрабатывают сценарии возможного вооруженного противостояния с государствами НАТО. В тренировках участвует 18 200 военнослужащих, среди которых 5 500 россиян. Хотя масштабы выглядят относительно ограниченными, эксперты отмечают, что эти учения имеют серьезный характер. Особое внимание уделено отработке сценариев с применением ядерного оружия и новых ракетных комплексов "Орешник", которые планируют разместить в Беларуси до конца года. Главной целью маневров называют демонстрацию силы и давление на соседние с Беларусью страны.

Более того, польские власти недавно приняли решение временно перекрыть границу с Беларусью в ночь с 12 на 13 сентября. Причиной этого шага стали масштабные российско-белорусские учения "Запад-2025", официальное начало которых запланировано на пятницу

Кроме этого, в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши во время атаки на территории Украины. По данным польских служб, зафиксировано уже 12 случаев падения таких беспилотников после ночного налета. Один из аппаратов разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны недалеко от Варшавы, однако никаких повреждений не вызвал.