"Запад — 2025": Путин и Лукашенко репетируют ядерную войну и нападение на НАТО, — СМИ

В пятницу, 12 сентября, стартовали российско-белорусские военные учения "Запад — 2025", на которых Москва и Минск отрабатывают три стратегии войны со странами НАТО.

Related video

В маневрах участвуют сравнительно небольшое количество солдат, всего 18 200, из них 5500 россиян, однако это не должно вводить в заблуждение относительно опасности учений, считает военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Применение ядерного оружия и ракет средней дальности

Ключевым элементом учений является имитация применения ядерного оружия и ракет "Орешник", размещение которых в РБ планируется до конца года. И очевидная цель этих маневров — запугать соседей Беларуси.

"Мы видим ситуацию на наших западных и северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью", — заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на открытии учений.

Важно

Некому идти на Киев из Беларуси: почему из учений "Запад-2025" не получится нового вторжения

Эта угроза привела к немедленному закрытию границы с Беларусью со стороны Польши и закрытию приграничного воздушного пространства со стороны Литвы.

Нападение на Сувалкский коридор

Официально во время учениях Москва и Минск отрабатывают "ведение оборонительных боев, разгром врага, прорвавшего оборонительные рубежи, и создание условий для восстановления территориальной целостности государства". Сама же "оборонительная операция" предполагается в Калининградской области, которую якобы хочет захватить НАТО.

Чтобы "защитить" Калининград, российская армия должна наступать из Беларуси, прокладывая так называемый Сувалкский коридор — участок территории Польши и Литвы шириной около 60 км, который соединит Беларусь и Калининград. Таким образом, пишет обозреватель, Россия под видом обороны ее анклава репетирует нападение на НАТО в этом регионе.

Репрессии

Учения "Запад — 2025" предполагает также "борьбу с незаконными вооруженными формированиями, а также диверсионными и разведывательными группами противника". Юлиан Репке отмечает, что согласно росСМИ, в данном случае имеются ввиду "агенты Польши" и "сотрудники украинской разведки". В то же время в большинстве случаев в в Беларуси "диверсантами" оказываются критики режима, которых бездоказательно обвиняют в шпионаже в пользу Польши или Украины, чтобы затем заключить их в тюрьму.

Напомним, в рамках стратегических учений "Запад-2025" Северный флот России начал развертывание в ближней и дальней морских зонах. В числе кораблей, принимающих участие в маневрах: крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Головко", а также атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М".

Напомним, Беларусь строит две новые военные базы у границы с Украиной, одна из которых может стать местом хранения российской баллистической ракеты "Орешник". Фокус выяснял, какую опасность это представляет для Киева и стран ЕС.