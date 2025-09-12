"Запад-2025": Северный флот РФ развернул боевые корабли и субмарины с "Калибрами" и "Ониксами" (видео)

Силы Северного флота России начали развертывание в ближней и дальней морских зонах в рамках стратегических учений «Запад-2025». В числе кораблей, принимающих участие в маневрах: крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Головко», а также атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М».

В рамках масштабных учений "Запад-2025" командование Северного флота РФ развернули тральные группы и корабельные поисково-ударные группы Кольской флотилии, сообщает 12 сентября Минобороны РФ.

В Баренцевом море развернули корабельную ударную группу в составе ракетного крейсера и фрегата соединения ракетных крейсеров и подводных лодок различных типов Северного флота. А в дальней морской зоне (в северных районах Северного Ледовитого океана) развернули Арктическую экспедиционную группировку войск.

"В рамках учения "Запад-2025" отрабатываются элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники", — говорится в сообщении.

Корабли и подлодки на учениях "Запад-2025"

"Маршал Устинов" (055) — ракетный крейсер класса "Слава", в настоящее время эксплуатируемый ВМФ России. Корабль находится в активной службе уже 39 лет. С июля 2011 года по декабрь 2016 года крейсер проходил капитальный ремонт и модернизацию.

Вооружение:

16 пусковых установок ракетного комплекса П-1000 "Вулкан" (по изначальному проекту корабль получил комплекс П-500 "Базальт", который впоследствии модернизировали);

2 пятиконтейнерных 533 мм торпедных аппарата;

2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000;

сдвоенные 130 мм артиллерийские установки AK-130;

6 30 мм пулемета АК-630;

2 сдвоенные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Оса-МА";

8 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-300Ф "Риф". На борту располагается противолодочный вертолет Ka-25 (Ка-27).

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота РФ Фото: Открытые источники

"Адмирал Головко" — многоцелевой фрегат дальней морской зоны проекта 22350. Фрегат спустили на воду в мае 2020 года, ходовые испытания стартовали в ноябре 2022 года. Корабль ввели в строй 25 декабря 2023 года.

Вооружение:

Универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК" с боекомплектом из 32 ракет "Оникс" или "Калибр" с возможностью поражения морских и береговых целей;

противокорабельные гиперзвуковые ракеты "Циркон";

зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут";

комплекс ПЛО "Пакет";

130-мм артустановка А-192;

2 ракетно-артиллерийские системы самообороны "Палаш". Авиационное вооружение состоит из вертолета Ка-27ПЛ.

Многоцелевой фрегат "Адмирал Головко" Северного флота РФ Фото: Открытые источники

Подводная лодка проекта 885М "Ясень-М". Субмарина представляет собой усовершенствованный вариант многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Эти современные подлодки 4-го поколения входят в состав Северного и Тихоокеанских флотов России и предназначены для уничтожения надводных кораблей, подводных целей и наземных объектов противника.

885М комплектуется оборудованием и ПО российских производителей и может нести гиперзвуковые крылатые ракеты 3М22 "Циркон". Основное ударное вооружение подлодок — ракеты "Калибр-ПЛ" (дальность до 2 500 км), "Оникс" (дальность около 600 км) и "Циркон" (гиперзвуковая ракета с дальностью около 1 000 км).

Акустическая малозаметность "Ясеней-М" считается одной из самых высоких среди российских подлодок, а интегрированные средства РЭБ и ГАС делают их опасным противником для кораблей НАТО в Арктике и Северной Атлантике.

Российская АПЛ проекта 885М "Ясень-М" Фото: Открытые источники

Напомним, в марте Россия сосредоточила подводные силы на секретной базе Западная Лица, расположенной на Кольском полуострове вблизи границы с Норвегией. Были зафиксированы пять атомных подводных лодок (АПЛ): три проекта 949А(М) "Антей", одна проекта 885 "Ясень" и одна усовершенствованная "Ясень-М". Западные эксперты считают, что регион становится полигоном для подводного флота РФ.

Тем временем 10 сентября во время атаки на РФ на Украину в Польшу проникли 19-23 российских беспилотников. Некоторые из них были имитаторами-разведчиками из пенопласта "Гербера", а сбивали их три истребителя НАТО.