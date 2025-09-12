"Запад-2025": Північний флот РФ розгорнув бойові кораблі та субмарини з "Калібрами" й "Оніксами" (відео)

Сили Північного флоту Росії почали розгортання в ближній і дальній морських зонах у рамках стратегічних навчань "Запад-2025". Серед кораблів, які беруть участь у маневрах: крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмірал Головко", а також атомний підводний човен проєкту 885М "Ясень-М".

У межах масштабних навчань "Запад-2025" командування Північного флоту РФ розгорнуло тральні групи і корабельні пошуково-ударні групи Кольської флотилії, повідомляє 12 вересня Міноборони РФ.

У Баренцевому морі розгорнули корабельну ударну групу в складі ракетного крейсера і фрегата з'єднання ракетних крейсерів і підводних човнів різних типів Північного флоту. А в дальній морській зоні (у північних районах Північного Льодовитого океану) розгорнули Арктичне експедиційне угруповання військ.

"У межах навчання "Запад-2025" відпрацьовують елементи захисту берегових об'єктів і гарнізонів Північного флоту, управління різнорідними угрупованнями сил у районах відповідальності, а також комплексне застосування високоточної зброї, перспективних і сучасних зразків озброєння та військової техніки", — ідеться в повідомленні.

Кораблі та підводні човни на навчаннях "Запад-2025"

"Маршал Устинов" (055) — ракетний крейсер класу "Слава", наразі експлуатований ВМФ Росії. Корабель перебуває в активній службі вже 39 років. З липня 2011 року по грудень 2016 року крейсер проходив капітальний ремонт і модернізацію.

Озброєння:

16 пускових установок ракетного комплексу П-1000 "Вулкан" (за початковим проєктом корабель отримав комплекс П-500 "Базальт", який згодом модернізували);

2 п'ятиконтейнерні 533 мм торпедні апарати;

2 реактивні бомбометні установки РБУ-6000;

здвоєні 130 мм артилерійські установки AK-130;

6 30 мм кулеметів АК-630;

2 здвоєні пускові установки зенітно-ракетного комплексу "Оса-МА";

8 пускових установок зенітно-ракетного комплексу С-300Ф "Риф". На борту розташовується протичовновий вертоліт Ka-25 (Ка-27).

Ракетний крейсер "Маршал Устинов" Північного флоту РФ Фото: Відкриті джерела

"Адмірал Головко" - багатоцільовий фрегат дальньої морської зони проєкту 22350. Фрегат спустили на воду в травні 2020 року, ходові випробування стартували в листопаді 2022 року. Корабель ввели в дію 25 грудня 2023 року.

Озброєння:

Універсальний ракетний комплекс "Калібр-НК" з боєкомплектом з 32 ракет "Онікс" або "Калібр" з можливістю ураження морських і берегових цілей;

протикорабельні гіперзвукові ракети "Циркон";

зенітний ракетний комплекс "Полімент-Редут";

комплекс ПЛО "Пакет";

130-мм артустановка А-192;

2 ракетно-артилерійські системи самооборони "Палаш". Авіаційне озброєння складається з вертольота Ка-27ПЛ.

Багатоцільовий фрегат "Адмирал Головко" Північного флоту РФ Фото: Відкриті джерела

Підводний човен проєкту 885М "Ясень-М". Субмарина являє собою вдосконалений варіант багатоцільових атомних підводних човнів проєкту 885 "Ясень". Ці сучасні підводні човни 4-го покоління входять до складу Північного і Тихоокеанських флотів Росії і призначені для знищення надводних кораблів, підводних цілей і наземних об'єктів противника.

885М комплектується обладнанням і ПЗ російських виробників і може нести гіперзвукові крилаті ракети 3М22 "Циркон". Основне ударне озброєння підводних човнів — ракети "Калібр-ПЛ" (дальність до 2 500 км), "Онікс" (дальність близько 600 км) і "Циркон" (гіперзвукова ракета з дальністю близько 1 000 км).

Акустична малопомітність "Ясеней-М" вважається однією з найвищих серед російських підводних човнів, а інтегровані засоби РЕБ і ГАС роблять їх небезпечним супротивником для кораблів НАТО в Арктиці та Північній Атлантиці.

Російська АПЛ проекту 885М "Ясень-М" Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, у березні Росія зосередила підводні сили на секретній базі Західна Ліца, розташованій на Кольському півострові поблизу кордону з Норвегією. Було зафіксовано п'ять атомних підводних човнів (АПЧ): три проєкти 949А(М) "Антей", один проєкт 885 "Ясень" і один вдосконалений "Ясень-М". Західні експерти вважають, що регіон стає полігоном для підводного флоту РФ.

Тим часом 10 вересня під час атаки на РФ на Україну до Польщі проникли 19-23 російських безпілотників. Деякі з них були імітаторами-розвідниками з пінопласту "Гербера", а збивали їх три винищувачі НАТО.