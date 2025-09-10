Це не "Шахед": в мережі показали БПЛА, що впав в глибокому тилу Польщі (фото)

Повітряний простір Польщі порушили російській безпілотники, один з яких знайшли в селі Мнішкув Лодзинського воєводства. Дрон, ймовірно, подолав близько 1500 км.

Related video

За даними польських журналістів, у дрона, що впав у Мнішкуві, закінчилося пальне. На місце події прибули військові, поліція, військова поліція та пожежна служба. Відповідні фото опублікувало видання ePiotrkow.pl.

Місце падіння БПЛА в Польщі Місце падіння БПЛА в Польщі

У виданні припустили, що на оприлюдненому фото зображено російський ударний безпілотник "Шахед"("Герань-2").

Однак OSINT-канал "Потужний інформатор" ідентифікував на фото дрон "Гебера". Аналітики наголосили, що БПЛА знайшли приблизно за 1000 км від кордону між Україною та Російською Федерацією.

Мнішкув на карті Польщі

"Беручи до уваги маневри і подібне можна оцінити дальність "Гербери" в ±1500 км", — наголосили автори.

Важливо

Діяли навмисно: в ЄС висловилися про наліт "Шахедів" РФ на Польщу

Український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі підтвердив, що у Мнішкуві впала російська "Гербера", яка виконувала роль хибної цілі. За його словами, це не розвідувальна версія, про що свідчить відсутність камер.

"Поки що не ясно, чи були у Польщі Шахеди", — наголосив "Флеш".

Нагадаємо, в ніч проти 10 вересня територію Польщі атакували дрони. У ЗС Польщі подякували за збиття безпілотників НАТО і Королівським ВПС Нідерландів, чиї винищувачі F-35 допомогли забезпечити безпеку в польському небі.

Фокус також повідомляв, що на атаку відреагував голова МЗС України Андрій Сибіга, закликавши партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та захист від дедалі більшої кількості російських дронів і ракет.