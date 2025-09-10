Це не "Шахед": в мережі показали БПЛА, що впав в глибокому тилу Польщі (фото)
Повітряний простір Польщі порушили російській безпілотники, один з яких знайшли в селі Мнішкув Лодзинського воєводства. Дрон, ймовірно, подолав близько 1500 км.
За даними польських журналістів, у дрона, що впав у Мнішкуві, закінчилося пальне. На місце події прибули військові, поліція, військова поліція та пожежна служба. Відповідні фото опублікувало видання ePiotrkow.pl.
У виданні припустили, що на оприлюдненому фото зображено російський ударний безпілотник "Шахед"("Герань-2").
Однак OSINT-канал "Потужний інформатор" ідентифікував на фото дрон "Гебера". Аналітики наголосили, що БПЛА знайшли приблизно за 1000 км від кордону між Україною та Російською Федерацією.
"Беручи до уваги маневри і подібне можна оцінити дальність "Гербери" в ±1500 км", — наголосили автори.
Український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі підтвердив, що у Мнішкуві впала російська "Гербера", яка виконувала роль хибної цілі. За його словами, це не розвідувальна версія, про що свідчить відсутність камер.
"Поки що не ясно, чи були у Польщі Шахеди", — наголосив "Флеш".
Нагадаємо, в ніч проти 10 вересня територію Польщі атакували дрони. У ЗС Польщі подякували за збиття безпілотників НАТО і Королівським ВПС Нідерландів, чиї винищувачі F-35 допомогли забезпечити безпеку в польському небі.
Фокус також повідомляв, що на атаку відреагував голова МЗС України Андрій Сибіга, закликавши партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та захист від дедалі більшої кількості російських дронів і ракет.