Это не "Шахед": в сети показали БПЛА, упавший в глубоком тылу Польши (фото)
Воздушное пространство Польши нарушили российской беспилотники, один из которых нашли в селе Мнишкув Лодзинского воеводства. Дрон, вероятно, преодолел около 1500 км.
По данным польских журналистов, у дрона, упавшего в Мнишкуве, закончилось топливо. На место происшествия прибыли военные, полиция, военная полиция и пожарная служба. Соответствующие фото опубликовало издание ePiotrkow.pl.
В издании предположили, что на обнародованном фото изображен российский ударный беспилотник "Шахед" ("Герань-2").
Однако OSINT-канал "Потужний інформатор" идентифицировал на фото дрон "Гебера". Аналитики отметили, что БПЛА нашли примерно в 1000 км от границы между Украиной и Российской Федерацией.
"Принимая во внимание маневры и подобное можно оценить дальность "Герберы" в ±1500 км", — подчеркнули авторы.
Украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале подтвердил, что во Мнишкуве упала российская "Гербера", которая выполняла роль ложной цели. По его словам, это не разведывательная версия, о чем свидетельствует отсутствие камер.
"Пока не ясно, были ли в Польше Шахеды", — подчеркнул "Флеш".
Напомним, в ночь на 10 сентября территорию Польши атаковали дроны. В ВС Польши поблагодарили за сбитие беспилотников НАТО и Королевские ВВС Нидерландов, чьи истребители F-35 помогли обеспечить безопасность в польском небе.
Фокус также сообщал, что на атаку отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига, призвав партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины и защиту от все большего количества российских дронов и ракет.