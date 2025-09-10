Действовали намеренно: в ЕС высказались о налете "Шахедов" РФ на Польшу

Кая Каллас считает залет российских беспилотников "самым серьезным" нарушением европейского воздушного пространства.

Related video

Российские беспилотники намеренно залетели на территорию Польши, а не случайно. Такое мнение высказала Высокая представительница ЕС Кая Каллас.

"Прошлой ночью в Польше мы стали свидетелями самого серьезного нарушения европейского воздушного пространства Россией с начала войны, и есть признаки, что оно было преднамеренным, а не случайным", — отметила она.

Кая Каллас отметила, что контактирует с генсеком НАТО Рютте и министром обороны Польши Радославом Сикорским, а ЕС полностью солидарен с Польшей.

Представительница ЕС добавила, что российская война обостряется, а не заканчивается.

"Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы. ЕС играет важную роль, и мы будем поддерживать такие инициативы, как линия обороны Восточного пограничного щита", — написала она.

Шахемы в Польше — пост Каи Каллас в Х об обострении войны

Шахеды в Польше — что известно

В Польше в ночь на 10 сентября впервые сбили российские "Шахеды", которые залетели на ее территорию. Примерно десяток беспилотников РФ помогали сбивать авиация НАТО и Нидерландов. На фоне российской атаки временно закрыли два аэропорта в Варшаве и по одному в Жешуве и Люблине.

Российский БПЛА врезался в жилой дом в Выриках под Люблином. Была повреждена крыша здания и автомобиль, припаркованный на территории. В результате инцидента никто не пострадал.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины и защиту от все большего количества российских дронов и ракет.

В США отреагировали на атаку российских "шахедов" по Польше. Вашингтон планирует наложить дополнительные санкции на Россию и передать Украине оружие, необходимое для нанесения ударов по РФ.

Также в Польше сократили время явки резервистов территориальной обороны после того, как в воздушное пространство страны во время массированной атаки РФ на Украину залетело беспрецедентное количество дронов.