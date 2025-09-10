Діяли навмисно: в ЄС висловилися про наліт "Шахедів" РФ на Польщу

Кая Каллас вважає заліт російських безпілотників "найсерйознішим" порушенням європейського повітряного простору.

Related video

Російські безпілотники навмисно залетіли на територію Польщі, а не випадково. Таку думку висловила Висока представниця ЄС Кая Каллас.

"Минулої ночі в Польщі ми стали свідками найсерйознішого порушення європейського повітряного простору Росією з початку війни, і є ознаки, що воно було навмисним, а не випадковим", — зазначила вона.

Кая Каллас наголосила, що контактує із генсеком НАТО Рютте та міністром оборони Польщі Радославом Сікорським, а ЄС повністю солідарний з Польщею.

Представниця ЄС додала, що російська війна загострюється, а не закінчується.

"Ми повинні підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. ЄС відіграє важливу роль, і ми підтримуватимемо такі ініціативи, як лінія оборони Східного прикордонного щита", — написала вона.

Шахеди в Польщі — пост Каї Каллас в Х про загострення війни

Шахеди в Польщі — що відомо

У Польщі в ніч проти 10 вересня вперше збили російські "Шахеди", які залетіли на її територію. Приблизно десяток безпілотників РФ допомагали збивати авіація НАТО та Нідерландів. На тлі російської атаки тимчасово закрили два аеропорти у Варшаві й по одному в Жешуві та Любліні.

Російський БпЛА врізався в житловий будинок у Вириках під Любліном. Було пошкоджено дах будівлі та автомобіль, припаркований на території. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Голова МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та захист від дедалі більшої кількості російських дронів і ракет.

У США відреагували на атаку російських "шахедів" по Польщі. Вашингтон планує накласти додаткові санкції на Росію та передати Україні зброю, необхідну для завдавання ударів по РФ.

Також в Польщі скоротили час явки резервістів територіальної оборони після того, як у повітряний простір країни під час масованої атаки РФ на Україну залетіла безпрецедентна кількість дронів.