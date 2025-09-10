Считанные минуты на защиту: ракеты "Орешник" могут прилететь из Беларуси

Беларусь усиливает военное присутствие у границы с Украиной. Спутниковые снимки фиксируют модернизацию аэродромов и строительство новых баз, одна из которых может стать хранилищем для российских ракет "Орешник". Фокус выяснял, какую опасность это представляет для Украины и стран ЕС.

Related video

В течение 2022-2025 годов Беларусь активно модернизировала военные объекты и строит две новые базы у границы с Украиной, одна из которых может стать местом хранения российской баллистической ракеты "Орешник".

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, проанализированные журналистами "Схем" вместе с белорусской службой Радио Свобода, Delfi и Eesti Ekspress.

На основе снимков и открытых данных создана карта военных объектов Беларуси, включающая модернизированные аэродромы, как "Лунинец", "Лида", "Барановичи", "Зябровка", "Мачулище", где в 2022 году базировались российские вертолеты, истребители и самолеты. Там обновили взлетные полосы, построили ангары, модернизировали радиолокационные системы и усилили защиту складов топлива. Также на карте обозначены полигоны — "Борисовский", "Лепельский", "Лосвидо", где пройдут совместные с Россией учения "Запад-2025". На снимках видно технику, палатки и личный состав.

Особое внимание привлекают два новых объекта. Первый — секретная база возле Минска на месте военной базы "Павловка", где раньше был ракетный полк. Эксперты считают ее стратегической, возможно, для размещения "Орешника". Второй — база возле Гомеля, в 30 км от Украины. С конца 2023 года там расчистили территорию, начали строительство фундаментов, дорог и учебно-тактического поля. В тендерах объект значится как "военный городок" с казармами и столовой на 680 мест, способный вместить бригаду до 3000 человек.

Вероятно, новая база в Гомеле предназначена для 37-й десантно-штурмовой бригады, созданной в 2022 году для "охраны границы" от Украины. Официальных данных о подразделениях нет, но это может усилить угрозу с севера.

Новая военная база в Беларуси: чем это грозит Украине

Журналист и военный обозреватель Денис Попович, считает, что новая военная база в Беларуси, по данным издания, предназначена для размещения российского баллистического ракетного комплекса "Орешник"/"Кедр". Этот объект представляет серьезную угрозу не только для Украины, но и для стран Европы, в частности Польши и Балтии, из-за значительного сокращения подлетного времени ракеты.

Ракета "Орешник" уже использовалась Россией для ударов по Украине. Например, запуск с полигона "Капустин Яр" в РФ по Днепру имел подлетное время до 15 минут. В случае запуска с территории Беларуси, расположенной значительно ближе к Украине, это время сократится в несколько раз — до нескольких минут. Это критически уменьшает возможности для реагирования и защиты. Аналогичная угроза касается стран Балтии и Польши, которые также находятся в зоне досягаемости ракеты из-за географической близости Беларуси.

"Особую тревогу вызывает тот факт, что Украина пока не имеет систем противоракетной обороны, способных гарантированно перехватить "Орешник"/"Кедр". Эта ракета, по оценкам экспертов, является высокоточной и быстрой, что затрудняет ее обнаружение и уничтожение имеющимися средствами противовоздушной обороны. Отсутствие эффективных систем ПРО в Украине делает ее уязвимой к таким ударам, особенно с учетом сокращенного времени на реакцию из-за близости Беларуси" — подчеркнул Фокусу Попович.

"Орешник" на территории Беларуси: зачем это Лукашенко

Польский военный эксперт Конрад Музыка считает, что действия Лукашенко не являются неожиданными, ведь Беларусь стремится подготовиться к возможным вызовам из-за своей роли в войне России против Украины. Поддержка Александром Лукашенко российского вторжения в Украину в 2022 году и неопределенность относительно будущего конфликта заставляют белорусские власти беспокоиться о потенциальных военных последствиях для собственной территории.

Музыка отмечает, что Беларусь не имеет достаточных ресурсов для создания армии, которая могла бы представлять реальную угрозу Украине или Польше. Ее военный потенциал ограничен, и страна не ориентирована на наступательные операции.

"Но самым большим отличием того, что там (на юге Беларуси — ред.) происходит, по сравнению с другими частями страны, является присутствие российских войск. Из того, что нам известно, россияне имеют там зенитно-ракетные установки. Они постоянно находятся в состоянии повышенной готовности и патрулируют воздушное пространство с земли на случай использования дронов или ракет для атак на цели в Беларуси. И я думаю, что они останутся там еще достаточно долго", — добавил эксперт.

Напомним, Украина может столкнуться с дефицитом боеприпасов для ПВО из-за замедления военной помощи США на фоне усиления российских атак дронами и ракетами. Изменение приоритетов Вашингтона грозит ослабить защиту.

Также Фокус писал, что Москва стягивает войска для "решающей" битвы за Донецкую область — самая большая перегруппировка со времен боев за Киев.