"Решающая битва" за Донбасс: зачем Россия осуществила самую большую перегруппировку войск

Москва стягивает силы для "решающей" битвы за Донецкую область — масштабы перегруппировки самые большие от боев под Киевом. ВСУ поражают российские РЛС в Ростовской области и контратакуют, но давление растет. Фокус объясняет, где пролягут главные удары и хватит ли ресурсов Украине.

Вооруженные силы РФ осуществили наибольшую перегруппировку со времен боев под Киевом в 2022 году, сосредоточив значительные силы для решающей битвы за Донецкую область. OSINT-аналитики прогнозируют возвращение к использованию колонн бронетехники, в частности танков и БМП, что указывает на подготовку к масштабному наступлению.

По данным Института изучения войны (ISW) на 4 сентября, ситуация на фронте остается напряженной. Вооруженные силы Украины нанесли удары по российским радарным системам в Ростовской области и успешно контратаковали на нескольких фронтах, тогда как Россия наращивает силы на Запорожском направлении. Украинские войска, вероятно, атаковали две радарные системы в Ростовской области в ночь на 4 сентября. Данные NASA FIRMS зафиксировали тепловые сигнатуры на российской системе Южной навигационной РЛС-1 в Ростове-на-Дону и на территории бывшего 1244-го зенитно-ракетного полка возле Назарова, где ранее действовали комплексы С-300ПС.

Перегруппировка войск РФ: что происходит на фронте

На Сумском направлении российские войска продвинулись на юг от Яблоновки и на 0,5 км от Варачина до автодороги Варачино-Алексеевка. Однако ВСУ контратаковали возле Кондратовки, Алексеевки и Садков. Российский блогер, связанный с Северной группировкой, признал, что украинские дроны затрудняют продвижение врага, а тактика малых групп неэффективна из-за невозможности обойти украинские позиции незаметно.

В Харьковской области ВСУ продвинулись к Купянску, вернув позиции возле АЗС на северной окраине города. Россияне используют "плащи-невидимки" для ночных передвижений малыми группами, но ВСУ эффективно противодействуют. В Донецкой области украинские силы продвинулись в районе Серебрянки и Катериновки, а также освободили Удачное, установив там украинский флаг. Вблизи Толстого враг отброшен, а российские позиции уничтожены. Россияне безуспешно атаковали возле Доброполья, но оккупировали Новоселовку на Днепропетровщине.

На Херсонском и Запорожском направлениях продвижений не зафиксировано, однако на Запорожской области враг активизируется, применяя FPV-дроны, разведывательные БПЛА и бронетехнику после разминирования "серой зоны". Россия перебрасывает элитные подразделения из Сумской и Херсонской областей в Донецкую для осеннего наступления, стремясь захватить остальной регион.

"Решающая битва" за Донецкую область: на что рассчитывает враг

По словам военного эксперта Романа Свитана эти новоприбывшие российские силы состоят из сотен тысяч военных, которые вдоль всей линии фронта. Они перебросили часть войск с Сумского, Харьковского и Херсонского направлений, преимущественно с Запорожского и Донецкого фронтов. Основная цель этого маневра — расширение захваченного коридора, особенно после проблем с водоснабжением на Донбассе.

Свитан утверждает, что применение сил будет практически по всей линии фронта — от Васильевки до Купянска. Это включает развертывание второй волны резервов, которые сейчас активизируются. Все это направлено на общую цель: вытеснение украинских войск из Запорожской части и части Донецкой области. Эксперт отмечает, что появилась еще одна задача — по Покровску, поэтому там также ожидается усиление давления.

В частности, российское командование, вероятно, рассчитывает на численное преимущество, но игнорирует логистические проблемы, такие как нехватка воды на Донбассе. Это не новая проблема: исторически водоснабжение в регионе зависело от каналов Северский Донец — Донбасс, которые были повреждены в ходе боевых действий. Восстановление контроля над ними могло бы облегчить поставки для оккупированных территорий, но требует значительных усилий.

"Одна из ключевых задач для россиян — выйти на Славянск, в частности к водозабору на Северском Донце, чтобы восстановить подачу воды в регионе. Также они пытаются расширить контролируемый коридор на Запорожском фронте, преимущественно в районе от Васильевки до Гуляйполя. Это охватывает весь Запорожский фронт, с акцентом на северное направление. Кроме того, враг давит на Покровск, чтобы впоследствии зайти на Славянск с запада, а не только с юга через Лиман, с востока через Серебрянку и Северск, или с севера со стороны Часового Яра и Константиновки. Дополнительно россияне планируют наступление с запада, со стороны Доброполья", — отмечает Фокусу эксперт.

Итак, по мнению Свитана, речь не идет о конкретном направлении наступления — россияне планируют продвигаться везде по запорожско-донецкому направлению, то есть на юго-восточном фронте.

"Они остановятся там, где исчерпают силы, или где украинские силы их остановят. Есть определенная положительная динамика для врага благодаря свежим резервам, поэтому они будут пытаться вытеснять украинские позиции шаг за шагом. Именно это и определит их достижения в летней военной кампании 2025 года — после исчерпания резервов", — говорит Свитан.

По словам эксперта, для Сил обороны Украины сейчас ключевая задача — противодействовать этому, прежде всего уничтожить эту вторую волну. Свитан считает, что есть возможность перемолоть эти силы, как это делалось ранее с предыдущими волнами. Главное — минимизировать потери собственного личного состава и территории. Россияне уже потеряли тысячи единиц техники и личного состава, но продолжают накапливать силы. Украинская стратегия должна фокусироваться на асимметричных действиях: ударах по логистике, использовании FPV-дронов и международной помощи в вооружении. Главное — сохранить инициативу, минимизируя потери.

