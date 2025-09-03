Модернизированные "Шахеды" серии "Ъ": что известно о возможностях новых российских дронов

Россия продолжает совершенствовать свои ударные дроны, делая "Шахеды" более опасными для Украины. Новые модификации с камерами и модемами уже способны вести разведку и передавать видео в режиме реального времени, а эксперты предупреждают: массированное использование таких беспилотников может стать серьезным вызовом для украинской ПВО этой зимой.

Военный и эксперт в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал информации о новых видах "Шахедов", атакующих Украину — так называемые "Герань-2" серии "Ъ".

По его словам, это "Шахед" с камерой и модемом для передачи видеоданных.

"Кто не в курсе, это новая версия Шахеда, который может управляться онлайн из России, может вести разведку и атаковать даже цели в движении", — утверждает "Флеш".

Авиационный эксперт Константин Криволап объясняет, что новые "Герани" стали ответом на неудовлетворенностью результатами ударов дронов "Шахед". По его словам, уровень поражения ударных БПЛА россиян составляет лишь 3-10%, что является недостаточным. Чтобы исправить ситуацию, они выбрали стратегию массированного использования дронов с определенным многообразием в их характеристиках.

Основная слабость "Шахедов", по мнению авиационного эксперта, заключается в их неуправляемости.

"Эти дроны летают по заданным координатам, используя GPS и инерциальную систему ориентации. Они движутся от одной точки к другой, учитывая заданную высоту, но не имеют возможности получать информацию в реальном времени или адаптироваться к изменениям на поле боя. Это ограничивает их эффективность, поскольку они не могут корректировать траекторию или реагировать на препятствия", — говорит Фокусу Криволап.

"Шахед" с камерой и модемом: как россияне совершенствуют ударные БПЛА

Эксперт утверждает, что россияне активно работают над совершенствованием "Шахедов", развивая несколько ключевых направлений:

Увеличение скорости:

Появляются реактивные версии дронов, которые значительно быстрее предыдущих моделей. Первые реактивные "Шахеды" были зафиксированы на Харьковщине где-то год назад, и их количество постепенно растет. Более быстрые дроны затрудняют их обнаружение и перехват;

Повышение автономности:

Россияне оснащают дроны камерами для разведки и модулями для передачи данных в реальном времени. Это позволяет "Шахедам" не только атаковать, но и выполнять разведывательные функции. Для передачи информации используют мобильный интернет (в частности украинские SIM-карты), спутниковые каналы или наземные станции.

"Для увеличения автономности россияне внедряют модель "ведущий-ведомый", когда один дрон (ведущий) задает координаты, а другие (ведомый) их повторяют. Это самый простой способ управления группой дронов, что повышает их скоординированность и эффективность", — добавляет эксперт.

Также Криволап отмечает, что российский ВПК продолжает увеличивать количество запусков "Шахедов" по Украине. В июне россияне запускали около 2,7 тысячи "Шахедов" в месяц, а до конца года планируют довести эту цифру до 4 тысяч, что на 50% больше. Для этого они расширяют инфраструктуру, создавая 11 пусковых баз вблизи Украины, в частности среди них известно о:

авиабаза Цымбулова (Орел);

аэропорт Донецк;

база в Осовицах (Брянская область);

авиабаза Миллерово.

"Эти базы имеют подземные склады для хранения собранных дронов, боеголовок и пусковых систем. Россияне также меняют способы запуска, используя автомобили или катапульты для повышения скорости и эффективности", — подчеркивает авиационный эксперт.

Новые усовершенствованные "Шахеды": как противодействовать российским дронам нового образца

По словам Криволапа, на фоне российских усовершенствований украинская противовоздушная оборона сталкивается с серьезными проблемами. Основная сложность — ПВО Украины ориентирована на перехват ракет, а не дронов. Ракеты стоят дорого, и россияне используют их все реже и реже. Последние месяцы — это около 20-30 за атаку, поскольку Украина эффективно их сбивает. Зато "Шахеды" стали главной угрозой, но система ПВО не адаптирована к их массовому использованию.

Мобильные огневые группы, предназначенные для борьбы с дронами, также пока почти неэффективны. Сейчас они состоят только из двух человек — водителя и пулеметчика, без современных систем наведения, лазерной подсветки или тепловизоров. Ранее группы имели пять бойцов, но сокращение до двух сделало их практически бессильными. "Шахеды" летают или очень низко, ниже 200-500 метров, или высоко, что затрудняет их поражение пулеметами.

Также не хватает самолетов, способных сбивать дроны и дронов перехватчиков.

"Даже если оснастить мобильные группы дронами, для поражения одного "Шахеда" нужно 3-10 дронов-перехватчиков. Однако таких дронов не хватает. Министр Федоров обещал выкупить все изготовленные перехватчики, но за три месяца мощных атак никаких изменений не произошло", — добавил эксперт.

Если ситуация не изменится, по мнению Криволапа, украинская энергетическая инфраструктура окажется под угрозой. Россияне уже нанесли серьезные удары по газовой системе, в частности в районе Мукачево. Электроэнергия и газ становятся проблемными, и без эффективного противодействия зимой страна может столкнуться с отключениями и массовой эвакуацией из-за холода.

Для усиления украинской ПВО эксперт рекомендует разворачивать аэростаты с радиолокационными станциями. Они позволяют видеть низколетящие цели на большом расстоянии. Подобные станции уже разворачивает Польша, Турция, США и Китае. Также необходимо увеличить закупки дронов-перехватчиков и усилить мобильные группы.

