"Умный" убийца: что известно о новом дроне "Италмаз", который РФ испытывает над Сумами

Над Сумами зафиксирован новый российский дрон "Италмаз", который в РФ называют "умным" из-за системы самонаведения. Фокус рассказывает, что известно об этом дроне, чем он опасен и почему именно Сумщина стала испытательной площадкой врага.

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В небе над Сумами в последнее время фиксируется много новых типов российских БПЛА. Среди них выделяется "Италмаз", также известный как "Изделие-54". Россияне хвастаются, что эти дроны оснащены "умной" системой самонаведения.

"Российский БПЛА "Италмаз" стал настоящей бедой для Сум. Россияне фактически устроили там тестовый полигон для испытаний этого БПЛА. И не сомневайтесь они перенесут опыт на другие фронты", — отметил военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Российский БПЛА "Италмаз": что известно о дроне

Авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя РЭБ, Анатолий Храпчинский рассказал, что "Италмаз" создан российской компанией ZALA.Аего. Российский ВПК его классифицирует, как "Изделие-54". Это классический ударный беспилотник, который может использоваться как для нанесения ударов, так и для разведки, в зависимости от полезной нагрузки. Сейчас он применяется преимущественно как ударный дрон.

Впервые о дроне стало известно в июле 2023 года. Представитель российской компании-производителя Zala Aero Александр Захаров рассказал росСМИ, что "Италмаз" якобы имеет "умную" систему самонаведения, умеет распознавать цели и определять их "ценность". Представитель ГУР Андрей Юсов, не подтвердил, что дрон имеет такие свойства.

"Изделие-54" — это очередной ударный беспилотник с дальностью полета до 200 километров и полезной нагрузкой, вероятно, от 15 до 25 килограммов. Ничего революционного в нем нет. Россияне не придумывают ничего кардинально нового, а просто совершенствуют существующие технологии", — подчеркнул Фокусу Храпчинский.

Новый российский дрон: насколько трудно сбивать "Италмаз"

По словам Храпчинского, "Италмаз" является управляемым дроном, что отличает его от тех, которые полагаются только на GPS-навигацию. Это означает, что он имеет более широкие возможности для маневрирования и управления. Противодействовать ему можно с помощью средств радиоэлектронной борьбы, которые способны нарушать его связь или навигацию. Однако ключевой вопрос не только в технических характеристиках, а в том, как и где Россия его применяет.

"Основная идея в том, что россияне используют этот дрон, как и другие новые разработки, для испытаний в регионах с менее насыщенным противодействием. Например, на Сумщине, где боевые действия менее интенсивны, чем на основных участках фронта. Это позволяет им тестировать новое оружие в реальных условиях, но с меньшим риском потери. Такой подход они применяли ранее с другими дронами, такими как "Молния" или управляемые "Шахеды". Сумщина, по сути, стала для них своеобразным полигоном для проверки новых технологий", — добавил эксперт.

Храпчинский рассказал, что Россия перенимает тактику украинских Сил обороны, и активно использует ударные беспилотники как дешевую альтернативу артиллерии или другим средствам поражения. Они насыщают линию фронта управляемыми дронами, которые позволяют им точнее поражать цели.

Также российский ВПК делает ставку на ударные дроны, которые становятся все более автономными. Их следующая цель — интеграция искусственного интеллекта.

"Например, недавно Мария Берлинская упоминала об автоматизации таких процессов. Представьте себе дрон, который запускается, как граната: ты его бросаешь, он расправляет винты, взлетает и самостоятельно ищет цель. Или более тяжелые дроны, которые запускаются с платформ, работают на большой глубине, сами находят и уничтожают цели. Это то направление, в котором мы должны двигаться, и гораздо быстрее, чем россияне. Они уже создают платформы для таких технологий, тестируя различные типы вооружений с различными тактическими задачами. Если они успешно интегрируют искусственный интеллект в эти системы, это станет серьезной угрозой для нас", — подытожил Храпчинский.

Напомним, ВСУ сокращает подразделения, использующие наземные роботизированные комплексы. Все из-за того, что военные отказываются с ними работать.

Также Фокус выяснил, что Россия активно противодействует украинским разведывательным дронам, применяя малые 3D-радары и зенитные беспилотники.