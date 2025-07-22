3D-радары на фронте: новая угроза для украинских БПЛА, — как обойти российскую защиту

Россия активно сбивает украинские разведывательные дроны, используя малые 3D-радары и зенитные дроны. Украинские эксперты предупреждают: без комплексного подхода к противодействию — от РЭБ до собственных современных РЛС — потери среди "глаз неба" будут расти. Что именно делает РФ и как должна реагировать Украина — выяснил Фокус.

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Вооруженные силы РФ все чаще сбивают украинские разведывательные дроны, такие как "Аист", "Гор", "Шарк" и FlyEye. Эту практику начал российский центр "Рубикон", сообщил специалист по РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Это было неизбежно — мы давно показали им, насколько этот путь является эффективным. Но, к сожалению, за почти год их отставания мы так и не разработали и не внедрили действенных контрмер против зенитных дронов", — отметил он.

По его словам, способов противодействия немного: РЭБ против канала управления зенитными дронами малоэффективен, система "Зеркальца" против видеоканала теряет действенность из-за перехода врага на цифровую передачу, а "Уклонист" на дронах помогает лишь в 70% случаев. Самое эффективное — выявление и уничтожение вражеских 3D-РЛС. Если раньше у РФ не хватало компактных 3D-радаров, то теперь появились, вероятно, китайские модели, которые нужно активно обнаруживать на фронте. Кроме того, РФ наращивает выпуск собственных дронов в ответ на украинские зенитные беспилотники, оснащенные ракетами: чем выше перехват, тем больше запусков.

Заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что россияне, вероятно, используют компактные радиолокационные станции (РЛС), работающие в метровом или дециметровом диапазонах для обнаружения украинских малых дронов.

"Такие диапазоны лучше подходят для обнаружения малозаметных, низкоскоростных и малоразмерных объектов, таких как разведывательные дроны. Например, у россиян, вероятно, применяются малые РЛС китайского производства. Также у них есть свои разработки, такие как советская "Кредо М1" или 1Л111М "Фара-ВР". Эти станции позволяют обнаруживать воздушные цели на значительном расстоянии, что позволяет координировать действия средств противовоздушной обороны, в частности зенитных дронов для перехвата", — подчеркнул Фокусу авиационный эксперт.

По его словам, и в Силах обороны Украины, и армии РФ, в современных условиях боевых действий, когда широко применяются малые дроны, ключевой проблемой является их своевременное обнаружение. Эта задача является сложной из-за особенностей таких целей: их малый размер, низкая скорость и слабая заметность для традиционных средств наблюдения.

"Обнаружение беспилотников, возможно по нескольким принципам. Первый — это использование средств радиоэлектронной разведки, которые анализируют каналы обмена информацией, видеосигналы или телеметрию дронов. Второй подход базируется на классических системах радиолокации, когда сигнал излучается, отражается от объекта и возвращается к приемнику, позволяя выявлять воздушные цели. Оба метода имеют свои особенности, но их сочетание значительно повышает эффективность обнаружения", — добавил Храпчинский.

Российские малые 3D РЛС: как противодействовать

Что касается противодействия вражеским РЛС, Храпчинский отмечает, что основной метод — это использование средств радиоэлектронной борьбы. Такие системы создают помехи в диапазонах, в которых работают РЛС, фактически "ослепляя" их. Принцип работы остается классическим: посредством создания шумов в соответствующем частотном диапазоне РЛС теряет способность четко обнаруживать цели. Это касается как больших станций, предназначенных для обнаружения самолетов или ракет, так и малых РЛС, используемых против дронов. Например, создавая помехи в метровом или дециметровом диапазоне, можно эффективно нейтрализовать вражеские РЛС.

Важно, что малые РЛС, которые активно излучают сигналы, являются уязвимыми к обнаружению средствами радиоэлектронной разведки. Поскольку они работают в режиме активной радиолокации, их излучение можно зафиксировать, а затем применить джаммеры (устройства для создания помех) для подавления. Таким образом, РЭБ не только нейтрализует РЛС, но и помогает выявлять их местоположение.

Борьба с разведывательными дронами: есть ли в Украине собственные малые РЛС

Что касается собственных разработок, рассказывает Храпчинский, Украина активно использует современные технологии, в частности израильские РЛС, адаптированные для обнаружения малых воздушных целей. Однако, по словам эксперта, количество таких систем необходимо существенно увеличивать, чтобы обеспечить надежную защиту от дронов. Развитие компактных РЛС и средств РЭБ является критически важным для повышения обороноспособности в условиях современной войны.

"Проблема создания эффективных малоразмерных РЛС не нова, но она остается актуальной. В современных условиях войны технологии быстро эволюционируют, и в будущем, вероятно, тяжелая техника, такая как танки или бронетранспортеры, будет оснащена компактными РЛС. Подобно антеннам на кораблях, которые вращаются для сканирования пространства, такие системы могут быть установлены на бронетехнике. Это позволит обнаруживать дроны на ранних этапах и своевременно реагировать на угрозу, устраняя потребность в дополнительных защитных конструкциях, таких как "мангалы" (металлические решетки против дронов). Качественное противодействие с помощью РЛС и средств РЭБ может кардинально изменить подход к защите техники от атак беспилотников", — отмечает авиационный эксперт.

В итоге, по словам Храпчинского, эффективное противодействие малым беспилотникам требует комплексного подхода: сочетание передовых средств радиолокации, радиоэлектронной разведки и борьбы, а также интеграции этих технологий в различные виды техники. Это позволит не только выявлять и уничтожать вражеские дроны, но и создавать препятствия для работы вражеских систем, обеспечивая преимущество на поле боя.

Напомним, Россия совершенствует свои дроны-камикадзе "Шахед", добавляя к ним новый смертоносный элемент — боевые части с жидкостью, похожей на напалм. Фокус подробно рассказал, насколько он опасен для украинского населения.

Также Фокус выяснил, что украинские инженеры из проекта ODIN создали комплекс Antishaheed способный перехватывать воздушные цели на большой скорости. В то же время эксперты спорят о целесообразности его массового применения.