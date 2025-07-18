"Шахеды" с напалмом: новая тактика террора России против украинских городов

Россия совершенствует свои дроны-камикадзе "Шахед", добавляя к ним новый смертоносный элемент — боевые части с жидкостью, похожей на напалм. Опрошенные Фокусом эксперты предупреждают: цель таких атак — не столько военный ущерб, сколько террор мирного населения. Зажигательные смеси, которые трудно потушить, превращают жилые кварталы в огненные ловушки, нанося как физические, так и психологические травмы.

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Украинский военнослужащий, специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что россияне добавляют в "Шахеды" боевые части с жидкостью, похожей на напалм.

"Когда город атакуется таким типом боевой части, которая заставляет гореть все вокруг и которую невозможно потушить, ну, знаете — у нас не джунгли Вьетнама. У нас города-миллионники. И они это применяют против мирного населения. Одно дело, когда фугасный боеприпас попадает, например, в какой-то завод или производство. Другое дело — когда пятиэтажки заливаются горящей жидкостью, и все вокруг вспыхивает. Но мы понимаем, что соблюдения правил войны от россиян не стоит ждать", — отметил "Флеш".

"Шахеды" с напалмом: что известно о новом оружии РФ

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал Фокусу об использовании Россией напалмовых боеголовок в дронах-камикадзе, таких как "Шахеды", и объяснил, почему эта тактика направлена на терроризирование гражданского населения Украины. По его словам, напалм — это не новое оружие, но его применение в современных условиях войны вызывает серьезное беспокойство из-за высокой разрушительной силы и сложности тушения.

Напалм — это смесь, которая состоит из бензина и загустителя, часто на основе пальмового масла.

"Название "напалм" происходит от сочетания слов "нефть" и "пальмовое масло". Это банально бензин, смешанный с загустителем, который создает вязкое вещество, которое горит при очень высокой температуре. Такая смесь чрезвычайно сложна для тушения: если напалм загорается, он продолжает гореть, пока не выгорит полностью", — объясняет Нарожный.

Изготовление напалма является относительно простым даже в кустарных условиях, не говоря уже о промышленных мощностях России. В последнее время, по словам эксперта, Россия чаще начала использовать подобное оружие. Благодаря доступности компонентов, таких как бензин, и возможностям массового производства, армия РФ может легко создавать напалмовые боеголовки для своих дронов.

Россия использует различные типы боеголовок для своих дронов-камикадзе, в частности кумулятивные, осколочные и зажигательные. Воспламеняющие боеголовки относятся к последней категории и предназначены для поджога объектов. Эти боеголовки часто сочетаются с осколочными элементами, такими как шрапнель, для максимизации ущерба. Например, в городе Сумы зафиксированы случаи, когда после атак "Шахедами" жилые дома были покрыты следами от обломков, напоминающими "пятнышки". Такие атаки не только разрушают инфраструктуру, но и создают атмосферу страха среди гражданского населения.

"Шахеды" которые сжигают города: как Россия использует такие дроны

По словам Нарожного, в начале использования "Шахедов" Россия преимущественно атаковала объекты критической инфраструктуры — тепловые электростанции (ТЭС), трансформаторные подстанции и магистральные сети. Однако благодаря значительным усилиям "Укрэнерго" и других служб, эти объекты получили усиленную защиту. В частности, была проведена работа по укреплению инфраструктуры, поэтому атаки на ТЭС и подстанции прекратились.

Зато враг изменил тактику, сосредоточившись на терроризировании гражданского населения.

"Основная цель России сейчас — запугать людей. Они запускают "Шахеды" с зажигательными и осколочными боеголовками, чтобы поджигать жилые дома, создавать пожары и сеять панику. Атаки на гражданские объекты, такие как многоэтажки или общественные здания, стали основным инструментом для достижения этой цели", — подчеркнул военный эксперт.

По мнению Нарожного, особенность напалма заключается в его способности создавать длительные и интенсивные пожары, которые трудно потушить. Если напалм загорелся, он горит, пока не выгорит полностью. Обычные методы тушения, такие как вода, часто неэффективны. Это делает зажигательные боеголовки особенно опасными для густонаселенных районов, где огонь может быстро распространяться на соседние здания.

Кроме того, комбинация напалма с осколочными элементами усиливает разрушительный эффект. Обломки разлетаются на большие расстояния, поражая людей и имущество, а напалм вызывает пожары, которые затрудняют спасательные операции.

"Такие атаки имеют не только физическое, но и психологическое воздействие, ведь люди живут в постоянном страхе", — добавляет эксперт.

Напомним, украинские инженеры из проекта ODIN завершили испытания системы борьбы с дронами-камикадзе Antishaheed. Фокус узнал, станет ли это панацеей в борьбе с российскими БПЛА и сколько это будет стоить.

Также Фокус писал, что объявление Дональда Трампа о передаче 17 систем Patriot стало сигналом сразу для двух адресатов: Украине — как подтверждение стратегического партнерства, России — как предупреждение о последствиях ракетного террора.