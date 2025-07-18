"Шахеди" з напалмом: нова тактика терору Росії проти українських міст

Росія вдосконалює свої дрони-камікадзе "Шахед", додаючи до них новий смертоносний елемент — бойові частини з рідиною, схожою на напалм. Опитані Фокусом експерти попереджають: мета таких атак — не стільки військова шкода, скільки терор мирного населення. Запалювальні суміші, які важко загасити, перетворюють житлові квартали на вогняні пастки, завдаючи як фізичних, так і психологічних травм.

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Український військовослужбовець, спеціаліст у сфері радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що росіяни додають у "Шахеди" бойові частини з рідиною, схожою на напалм.

"Коли місто атакується таким типом бойової частини, яка змушує горіти все навколо і яку неможливо загасити, ну, знаєте — у нас не джунглі В'єтнаму. У нас міста-мільйонники. І вони це застосовують проти мирного населення. Одна річ, коли фугасний боєприпас влучає, наприклад, у якийсь завод чи виробництво. Інша справа — коли п'ятиповерхівки заливаються рідиною, що горить, і все навколо спалахує. Але ж ми розуміємо, що дотримання правил війни від росіян не варто чекати", — зазначив "Флеш".

"Шахеди" з напалмом: що відомо про нову зброю РФ

Військовий експерт Павло Нарожний розповів Фокусу про використання Росією напалмових боєголовок у дронах-камікадзе, таких як "Шахеди", та пояснив, чому ця тактика спрямована на тероризування цивільного населення України. За його словами, напалм — це не нова зброя, але її застосування в сучасних умовах війни викликає серйозне занепокоєння через високу руйнівну силу та складність гасіння.

Напалм — це суміш, яка складається з бензину та загусника, часто на основі пальмової олії.

"Назва "напалм" походить від поєднання слів "нафта" та "пальмова олія". Це банально бензин, змішаний із загусником, який створює в'язку речовину, що горить за дуже високої температури. Така суміш надзвичайно складна для гасіння: якщо напалм загоряється, він продовжує горіти, доки не вигорить повністю", — пояснює Нарожний.

Виготовлення напалму є відносно простим навіть у кустарних умовах, не кажучи вже про промислові потужності Росії. Останнім часом, за словами експерта, Росія частіше почала використовувати подібну зброю. Завдяки доступності компонентів, таких як бензин, і можливостям масового виробництва, армія РФ може легко створювати напалмові боєголовки для своїх дронів.

Росія використовує різні типи боєголовок для своїх дронів-камікадзе, зокрема кумулятивні, уламкові та запалювальні. Напалмові боєголовки належать до останньої категорії й призначені для підпалу об'єктів. Ці боєголовки часто поєднуються з уламковими елементами, такими як шрапнель, для максимізації шкоди. Наприклад, у місті Суми зафіксовано випадки, коли після атак "Шахедами" житлові будинки були вкриті слідами від уламків, що нагадують "цяточки". Такі атаки не лише руйнують інфраструктуру, а й створюють атмосферу страху серед цивільного населення.

"Шахеди" які спалюють міста: як Росія використовує такі дрони

За словами Нарожного, на початку використання "Шахедів" Росія переважно атакувала об'єкти критичної інфраструктури — теплові електростанції (ТЕС), трансформаторні підстанції та магістральні мережі. Проте завдяки значним зусиллям "Укренерго" та інших служб, ці об'єкти отримали посилений захист. Зокрема, було проведено роботу з укріплення інфраструктури, тому атаки на ТЕС та підстанції припинились.

Натомість ворог змінив тактику, зосередившись на тероризуванні цивільного населення.

"Основна мета Росії зараз — залякати людей. Вони запускають "Шахеди" із запалювальними та уламковими боєголовками, щоб підпалювати житлові будинки, створювати пожежі та сіяти паніку. Атаки на цивільні об'єкти, такі як багатоповерхівки чи громадські будівлі, стали основним інструментом для досягнення цієї мети", — підкреслив військовий експерт.

На думку Нарожного, особливість напалму полягає в його здатності створювати тривалі та інтенсивні пожежі, які важко загасити. Якщо напалм загорівся, він горить, доки не вигорить повністю. Звичайні методи гасіння, такі як вода, часто неефективні. Це робить запалювальні боєголовки особливо небезпечними для густонаселених районів, де вогонь може швидко поширюватися на сусідні будівлі.

Крім того, комбінація напалму з уламковими елементами посилює руйнівний ефект. Уламки розлітаються на великі відстані, вражаючи людей і майно, а напалм викликає пожежі, які ускладнюють рятувальні операції.

"Такі атаки мають не лише фізичний, а й психологічний вплив, адже люди живуть у постійному страху", — додає експерт.

Нагадаємо, українські інженери з проєкту ODIN завершили випробування системи боротьби з дронами-камікадзе Antishaheed. Фокус дізнався, чи стане це панацеєю у боротьбі з російськими БПЛА і скільки це буде коштувати.

Також Фокус писав, що оголошення Дональда Трампа про передачу 17 систем Patriot стало сигналом одразу для двох адресатів: Україні — як підтвердження стратегічного партнерства, Росії — як попередження про наслідки ракетного терору.