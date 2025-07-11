БПЛА, которые видят и убивают сами: реальна ли угроза от дронов с ИИ, о которых говорит Берлинская

Уже в 2026 году украинские города могут оказаться под прицелом "дронов-убийц" — автономных БПЛА с элементами искусственного интеллекта, которые будут круглосуточно охотиться на людей. Фокус разбирался, насколько эта угроза реальна — и способна ли Россия масштабировать подобные системы.

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Руководитель проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones Мария Берлинская предупредила о серьезной угрозе массированных атак российских "дронов-убийц" в 2026 году. Она отметила, что эти беспилотники, в отличие от "Шахедов", не будут атаковать по фиксированным координатам, а круглосуточно будут охотиться на людей в городах, таких как Киев, Харьков, Днепр, Львов и Черновцы.

"Тысячи дронов-убийц, которые будут круглосуточно охотиться за людьми. Это звучит как фантастический фильм ужасов, но это наша реальность уже в следующем году", — считает Берлинская.

Она подчеркнула, что угроза коснется даже западных регионов, удаленных от фронта. Для противодействия волонтер призвала власть срочно внедрять автоматические турели, зенитные дроны, электромагнитные и лазерные средства. По ее мнению, нынешняя подготовка недостаточна, как это было с "Шахедами" или КАБами. Без надлежащих мер украинцам грозит жизнь "перебежками и по подвалам".

"Дроны-убийцы": как БПЛА могут следить за своими целями

По словам заместителя гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и авиационного эксперта, Анатолия Храпчинского, Берлинская могла иметь в виду технологии машинного зрения в дронах или дроны с ИИ. Сейчас эта технология уже частично реализована и может кардинально изменить подходы к ведению боевых действий.

В частности, по мнению эксперта, технология машинного зрения позволяет FPV-дронам автоматически выявлять и атаковать цели, например, людей в определенной униформе (зеленой форме) или транспорт определенного цвета. Это достигается благодаря программированию, которое позволяет дронам самостоятельно идентифицировать объекты и наводить на них средства поражения без постоянного вмешательства оператора. По словам Храпчинского, такие системы уже частично функционируют, но их широкое внедрение еще не произошло из-за сложности масштабирования. Однако эксперт убежден, что в ближайшее время эти технологии станут более распространенными.

Россия, по его словам, движется в сторону автоматизации, где один оператор может управлять десятками дронов одновременно, контролируя их через несколько экранов. Это позволяет значительно увеличить плотность огня.

Храпчинский отмечает, что россияне, которые уже применяют "Шахеды" и ударные дроны для атак на гражданские объекты, могут легко адаптировать дроны с машинным зрением для террористических целей.

"Что им (армии РФ) будет мешать использовать дроны, которые автоматически просто будут искать человека и убивать людей? Они террористы, они будут искать такие решения для того, чтобы нанести как можно больше ударов по мирным объектам", — говорит Фокусу эксперт.

Военный эксперт Павел Нарожный, считает сценарий массового использования дронов с искусственным интеллектом для атак на гражданских маловероятным.

Рассматривая гипотетический сценарий, где за каждым украинцем в городах Украины гоняются дроны, Нарожный описывает возможную схему: большой автономный дрон-матка, подобный "Шахеду", доставляет меньшие дроны, которые, в свою очередь, преследуют цели — людей или транспорт. Такой дрон-матка должен быть автономным, то есть не нуждаться в управлении оператором, а действовать по заданным координатам. По прибытии на место он выпускал бы меньшие дроны, которые самостоятельно атаковали бы цели. Теоретически это возможно, но на практике такой сценарий сталкивается с рядом серьезных ограничений.

Во-первых, дрон-матка должен быть большим — с размахом крыльев не менее полутора метров, а для транспортировки 5-10 меньших дронов этот размер возрастает до трех метров. Это делает его похожим на большой "Шахед", который уже является известной целью для украинских средств противовоздушной обороны. Системы ПВО, такие как зенитные дроны, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), пушки Gepard и другие средства, активно применяются для уничтожения подобных объектов. Украина также заключила соглашения с партнерами о поставках ракет малой дальности и десятков тысяч снарядов для борьбы с такими угрозами. Следовательно, массовое применение дронов-маток столкнется с теми же вызовами, что и "Шахеды", которые уже успешно сбиваются.

Может ли Россия масштабировать автономные FPV-дроны с ИИ: анализ технологий

Во-вторых, создание автономных FPV-дронов с искусственным интеллектом — это технологически сложный и дорогостоящий процесс.

"На таком дроне должен быть установлен компьютер, который может анализировать поток видео и принимать решения и наносить удары по объектам. Сейчас такие компьютеры производит только американская NVIDIA. Это означает, что Россия должна где-то взять десятки, а то и сотни тысяч этих компьютеров незаметно для США. То есть осуществить широкомасштабный обход санкций. Россия сама не способна производить подобные чипы. Китай также почти не способен сейчас создавать подобные компьютеры. Все такие чипы производит Тайвань, который находится под влиянием США. Поэтому я не верю, что российский ВПК сможет выпускать дроны с искусственным интеллектом в большом количестве", — отметил Фокусу Нарожный.

Кроме того, эксперт задает логичный вопрос: если Россия имеет технологию для создания таких дронов, почему она не использует их на фронте? Для российской армии приоритетом является уничтожение Вооруженных сил Украины, а не террор гражданского населения. Однако на фронте FPV-дроны до сих пор управляются операторами вручную, а не автономно с помощью искусственного интеллекта. Если бы Россия имела такие технологии, логично было бы сначала применить их против украинских военных, а не против мирных жителей. Это ставит под сомнение утверждение о массовом производстве подобных дронов.

Еще один аспект — экономическая целесообразность. Производство дронов-маток с десятками меньших дронов требует огромных ресурсов, что для России, находящейся под санкциями, является серьезной проблемой.

"Даже если представить, что такой дрон-матка атакует гражданское население и убивает, например, 10 человек, это не будет иметь стратегического влияния на ход войны. Зато атака на критическую инфраструктуру, такую как электростанции, могла бы иметь значительно больший эффект. Однако и здесь Россия сталкивается с теми же проблемами: сложностью производства, санкциями и украинскими средствами ПВО", — продолжает Нарожный.

Эксперт отмечает, что Украина не сидит сложа руки: кроме активного противодействия дронам, украинские силы атакуют российские производства дальнобойными дронами, баллистическими ракетами и другими средствами, которые предоставляют партнеры. Это значительно усложняет для России развертывание новых технологий.

Дроны будущего: как защититься от FPV с ИИ

Храпчинский призывает к переосмыслению стратегии использования дронов. Вместо того, чтобы полагаться на устаревшие подходы, где каждый дрон требует отдельного пилота, Украина должна инвестировать в автоматизацию и масштабирование технологий машинного зрения. Это позволит не только повысить эффективность на поле боя, но и компенсировать недостаток личного состава. Например, дроны-перехватчики, которые уже частично применяются, могут стать основой для будущих систем для сбивания вражеских дронов, где оператор играет минимальную роль, а основная нагрузка ложится на искусственный интеллект.

Напомним, 28 мая Мария Берлинская спровоцировала скандал, когда перепостила информацию о производителях дронов. В сети ее обвинили в раскрытии россиянами важной информации. Впоследствии волонтер объяснила, что в таблице приведены старые контакты, которые есть в публичном доступе.

Также Фокус писал, что Северная Корея увеличивает производство собственных беспилотников. И есть вероятность, что КНДР станет новым "дроновым цехом" для России.