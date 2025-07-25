Наземные дроны есть, но не воюют: почему в ВСУ сокращают роты НРК

Несмотря на миллиардные инвестиции и десятки кодифицированных моделей, в ВСУ сокращают подразделения, использующие наземные роботизированные комплексы. Военные эксперты бьют тревогу: роботы есть, но на фронте ими пользуются неохотно. Фокус разбирался, что пошло не так с боевыми дронами на колесах и гусеницах.

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Военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей "Флеш" Бескрестнов, сообщил 24 июля, что в Силах обороны Украины начались сокращения штатных рот наземных роботизированных комплексов (НРК).

"Армия не смогла осознать важность роботов... Роботы есть на складах ВСУ, но военные не хотят их получать и с ними работать по ряду причин", — отметил Бескрестнов.

Также он сообщил, что некоторые подразделения продолжат использовать наземные дроны и обновлять их парк, "но в масштабе развития отрасли это будет шаг назад".

По словам военного эксперта и директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, Минобороны Украины кодифицировало около 200 моделей НРК. По планам на текущий год, предполагается поставка не менее 15 тысяч единиц наземных роботизированных комплексов на сумму 6 млрд грн. Фокус не нашел признаков того, что Минобороны планирует отменять эту поставку.

Сокращение подразделений НРК: что не так с "боевыми роботами"

Основная сфера применения НРК, по данным Згурца, на 60% связана с логистикой. Эти системы играют ключевую роль в доставке боеприпасов, продовольствия, медикаментов и других материалов на линию соприкосновения. Кроме того, наземные дроны используются для выполнения инженерных задач, таких как растягивание колючей проволоки, обустройство позиций или транспортировка мин к вражеским укреплениям.

В боевых условиях НРК применяются для подрыва заграждений, уничтожения укрытий или других объектов противника. Особого внимания заслуживают платформы, оснащенные пулеметными модулями, например, комплекс "ШаБля". Такие системы позволяют вести огонь с мобильных позиций, что значительно повышает эффективность боевых операций.

Среди примеров современных НРК можно выделить комплекс KRAMPUS, который демонстрирует универсальность и надежность в выполнении логистических и боевых задач. Эти системы становятся неотъемлемой частью современного поля боя, позволяя уменьшить риски для личного состава и повысить оперативность выполнения задач.

Почему НРК не "популярны" на фронте

Несмотря на значительный потенциал, внедрение наземных дронов сопровождается определенными трудностями. По словам Згурца, тактика применения этих систем еще находится на этапе формирования. Многие модели НРК не достигли оптимального уровня эффективности из-за проблем с проходимостью. Например, гусеничные платформы демонстрируют лучшие результаты на сложной местности по сравнению с колесными, которые часто не справляются с пересеченной территорией.

Еще одним вызовом является ограниченная дальность управления — до 2 километров, что затрудняло надежное управление на больших расстояниях. Для решения этой проблемы начали применять дроны-ретрансляторы, которые расширяют радиус действия, а также технологии на основе оптоволокна, что значительно улучшило качество связи, отметил Фокусу эксперт.

Другой проблемой, по мнению Згурца, является отсутствие унифицированных подходов к использованию НРК. Из-за большого разнообразия моделей с различными техническими характеристиками военным приходится адаптироваться к имеющемуся оборудованию, что затрудняет стандартизацию.

Каждая бригада разрабатывает собственные тактики, что снижает эффективность использования дронов на общегосударственном уровне. Кроме того, ощущается дефицит подготовленных операторов. Не все военнослужащие готовы осваивать сложные системы управления, что создает дополнительные вызовы. Для решения этой проблемы некоторые производители, например, компания "Ратель", открывают собственные школы подготовки операторов, а также активно привлекают военных к обучению.

Напомним, Россия активно противодействует украинским разведывательным беспилотникам, применяя современные технологии, в частности малые 3D-радары. Эти средства позволяют врагу эффективно выявлять и уничтожать украинские дроны, которые играют ключевую роль в сборе разведывательных данных.

Также Фокус рассказал, что сбой Starlink на фронте повлек за собой потерю связи, падение дронов и проблемы с управлением подразделениями, что могло дать преимущество врагу.