"Розумний" убивця: що відомо про новий дрон "Італмаз", який РФ випробовує над Сумами

Над Сумами зафіксовано новий російський дрон "Італмаз", який у РФ називають "розумним" через систему самонаведення. Фокус розповідає, що відомо про цей дрон, чим він небезпечний та чому саме Сумщина стала випробувальним майданчиком ворога.

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У небі над Сумами останнім часом фіксується багато нових типів російських БПЛА. Серед них вирізняється "Італмаз", також відомий як "Виріб-54". Росіяни хизуються, що ці дрони оснащені "розумною" системою самонаведення.

"Російський БПЛА "Італмаз" став справжньою бідою для Сум. Росіяни фактично влаштували там тестовий полігон для випробувань цього БПЛА. І не сумнівайтеся вони перенесуть досвід на інші фронти", — зазначив військовий фахівець із систем РЕБ та зв'язку, голова "Центру радіотехнологій" Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Російський БПЛА "Італмаз": що відомо про дрон

Авіаційний експерт, заступник директора компанії-виробника РЕБ, Анатолій Храпчинський розповів, що "Італмаз" створений російською компанією ZALA.Аеrо. Російська ВПК його класифікує, як "Виріб-54". Це класичний ударний безпілотник, який може використовуватися як для завдання ударів, так і для розвідки, залежно від корисного навантаження. Наразі він застосовується переважно як ударний дрон.

Вперше про дрон стало відомо у липні 2023 року. Представник російської компанії-виробника Zala Aero Олександр Захаров розповів росЗМІ, що "Італмаз" нібито має "розумну" систему самонаведення, вміє розпізнавати цілі та визначати їх "цінність". Речник ГУР Андрій Юсов, не підтвердив, що дрон має такі властивості.

"Виріб-54" — це черговий ударний безпілотник із дальністю польоту до 200 кілометрів і корисним навантаженням, ймовірно, від 15 до 25 кілограмів. Нічого революційного в ньому немає. Росіяни не вигадують нічого кардинально нового, а просто вдосконалюють наявні технології", — підкреслив Фокусу Храпчинський.

Новий російський дрон: наскільки важко збивати "Італмаз"

За словами Храпчинського, "Італмаз" є керованим дроном, що відрізняє його від тих, які покладаються лише на GPS-навігацію. Це означає, що він має ширші можливості для маневрування та управління. Протидіяти йому можна за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, які здатні порушувати його зв’язок або навігацію. Однак ключове питання не лише в технічних характеристиках, а в тому, як і де Росія його застосовує.

"Основна ідея в тому, що росіяни використовують цей дрон, як і інші нові розробки, для випробувань у регіонах із менш насиченою протидією. Наприклад, на Сумщині, де бойові дії менш інтенсивні, ніж на основних ділянках фронту. Це дозволяє їм тестувати нову зброю в реальних умовах, але з меншим ризиком втрати. Такий підхід вони застосовували раніше з іншими дронами, такими як "Молнія" чи керовані "Шахеди". Сумщина, по суті, стала для них своєрідним полігоном для перевірки нових технологій", — додав експерт.

Храпчинський розповів, що Росія переймає тактику українських Сил оборони, та активно використовує ударні безпілотники як дешеву альтернативу артилерії чи іншим засобам ураження. Вони насичують лінію фронту керованими дронами, які дозволяють їм точніше вражати цілі.

Також російська ВПК робить ставку на ударні дрони, які стають дедалі більш автономними. Їхня наступна мета — інтеграція штучного інтелекту.

"Наприклад, нещодавно Марія Берлінська згадувала про автоматизацію таких процесів. Уявіть собі дрон, який запускається, як граната: ти його кидаєш, він розправляє гвинти, злітає і самостійно шукає ціль. Або важчі дрони, які запускаються з платформ, працюють на великій глибині, самі знаходять і знищують цілі. Це той напрямок, у якому ми повинні рухатися, і набагато швидше, ніж росіяни. Вони вже створюють платформи для таких технологій, тестуючи різні типи озброєнь із різними тактичними задачами. Якщо вони успішно інтегрують штучний інтелект у ці системи, це стане серйозною загрозою для нас", — підсумував Храпчинський.

Нагадаємо, ЗСУ скорочує підрозділи, що використовують наземні роботизовані комплекси. Все через те, що військові відмовляються з ними працювати.

Також Фокус з’ясував, що Росія активно протидіє українським розвідувальним дронам, застосовуючи малі 3D-радари та зенітні безпілотники.