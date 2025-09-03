Модернізовані "Шахеди" серії "Ъ": що відомо про можливості нових російських дронів

Росія продовжує вдосконалювати свої ударні дрони, роблячи "Шахеди" небезпечнішими для України. Нові модифікації з камерами та модемами вже здатні вести розвідку й передавати відео в режимі реального часу, а експерти попереджають: масоване використання таких безпілотників може стати серйозним викликом для української ППО цієї зими.

Військовий та експерт в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов опублікував інформації про нові види "Шахедів", що атакують Україну — так звані "Герань-2" серії "Ъ".

За його словами, це "Шахед" з камерою та модемом для передачі відеоданих.

"Хто не в курсі, це нова версія Шахеда, який може керуватися онлайн з Росії, може вести розвідку та атакувати навіть цілі у русі", — стверджує "Флеш".

Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснює, що нові "Герані" стали відповіддю на незадоволеністю результатами ударів дронів "Шахед". За його словами, рівень ураження ударних БПЛА росіян становить лише 3–10%, що є недостатнім. Щоб виправити ситуацію, вони обрали стратегію масованого використання дронів із певним різноманіттям у їхніх характеристиках.

Основна слабкість "Шахедів", на думку авіаційного експерта, полягає в їхній некерованості.

"Ці дрони літають за заданими координатами, використовуючи GPS та інерціальну систему орієнтації. Вони рухаються від однієї точки до іншої, враховуючи задану висоту, але не мають можливості отримувати інформацію в реальному часі чи адаптуватися до змін на полі бою. Це обмежує їхню ефективність, оскільки вони не можуть коригувати траєкторію чи реагувати на перешкоди", — каже Фокусу Криволап.

"Шахед" з камерою та модемом: як росіяни вдосконалюють ударні БПЛА

Експерт стверджує, що росіяни активно працюють над вдосконаленням "Шахедів", розвиваючи кілька ключових напрямків:

Збільшення швидкості:

З'являються реактивні версії дронів, які значно швидші за попередні моделі. Перші реактивні "Шахеди" були зафіксовані на Харківщині десь рік тому, і їхня кількість поступово зростає. Швидші дрони ускладнюють їхнє виявлення та перехоплення;

Підвищення автономності:

Росіяни оснащують дрони камерами для розвідки та модулями для передачі даних у реальному часі. Це дозволяє "Шахедам»" не лише атакувати, а й виконувати розвідувальні функції. Для передачі інформації використовують мобільний інтернет (зокрема українські SIM-картки), супутникові канали або наземні станції.

"Для збільшення автономності росіяни впроваджують модель "ведучий-ведений", коли один дрон (ведучий) задає координати, а інші (ведений) їх повторюють. Це найпростіший спосіб керування групою дронів, що підвищує їхню скоординованість і ефективність", — додає експерт.

Також Криволап зазначає, що російська ВПК продовжує збільшувати кількість запусків "Шахедів" по Україні. У червні росіяни запускали близько 2,7 тисячі "Шахeдів" на місяць, а до кінця року планують довести цю цифру до 4 тисяч, що на 50% більше. Для цього вони розширюють інфраструктуру, створюючи 11 пускових баз поблизу України, зокрема серед них відомо про:

авіабаза Цимбулова (Орел);

аеропорт Донецьк;

база в Осовіцях (Брянська область);

авіабаза Міллерово.

"Ці бази мають підземні склади для зберігання зібраних дронів, боєголовок і пускових систем. Росіяни також змінюють способи запуску, використовуючи автомобілі чи катапульти для підвищення швидкості та ефективності", — підкреслює авіаційний експерт.

Нові вдосконалені "Шахеди": як протидіяти російським дронам нового зразку

За словами Криволапа, на тлі російських удосконалень українська протиповітряна оборона стикається з серйозними проблемами. Основна складність — ППО України орієнтована на перехоплення ракет, а не дронів. Ракети коштують дорого, і росіяни використовують їх дедалі рідше. Останні місяці — це близько 20–30 за атаку, оскільки Україна ефективно їх збиває. Натомість "Шахеди" стали головною загрозою, але система ППО не адаптована до їхнього масового використання.

Мобільні вогневі групи, призначені для боротьби з дронами, також наразі майже неефективні. Зараз вони складаються лише з двох осіб — водія та кулеметника, без сучасних систем наведення, лазерної підсвітки чи тепловізорів. Раніше групи мали п'ять бійців, але скорочення до двох зробило їх практично безсилими. "Шахеди" літають або дуже низько, нижче 200–500 метрів, або високо, що ускладнює їх ураження кулеметами.

Також бракує літаків, що здатні збивати дрони та дронів перехоплювачів.

"Навіть якщо оснастити мобільні групи дронами, для ураження одного "Шахеда" потрібно 3–10 дронів-перехоплювачів. Однак таких дронів бракує. Міністр Федоров обіцяв викупити всі виготовлені перехоплювачі, але за три місяці потужних атак жодних змін не відбулося", — додав експерт.

Якщо ситуація не зміниться, на думку Криволапа, українська енергетична інфраструктура опиниться під загрозою. Росіяни вже завдали серйозних ударів по газовій системі, зокрема в районі Мукачева. Електроенергія та газ стають проблемними, і без ефективної протидії взимку країна може зіткнутися з відключеннями та масовою евакуацією через холод.

Для посилення української ППО експерт рекомендує розгортати аеростати з радіолокаційними станціями. Вони дозволяють бачити низьколітаючі цілі на великій відстані. Подібні станції вже розгортає Польща, Туреччина, США та Китаї. Також необхідно збільшити закупівлі дронів-перехоплювачів та посилити мобільні групи.

Нагадаємо, що над Сумами помічено новий російський дрон "Італмаз", який у Росії позиціонують як "розумний" завдяки системі самонаведення. Фокус розповідав, що відомо про цей безпілотник, які загрози він становить і чому саме Сумська область стала для ворога полігоном для його випробувань.

Також Фокус повідомляв, що Росія розширює завод у Татарстані до 40 тис. працівників, випускаючи 5500 "Шахедів" щомісяця для атак на Україну.