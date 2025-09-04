Война до Рождества: почему Борис Джонсон заговорил о скором завершении боевых действий

Борис Джонсон прогнозирует возможное завершение войны в Украине уже к концу 2025 года, но при одном условии — если международное сообщество, в частности США под руководством Дональда Трампа, усилит давление на Кремль. Действительно ли это может стать реальностью и какие расчеты делает Путин — разбирался Фокус.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что война в Украине может завершиться до конца 2025 года при условии правильных действий международного сообщества.

В интервью GB News он подчеркнул ключевую роль президента США Дональда Трампа в этом процессе.

"Я думаю, если Дональд Трамп окажет необходимое давление, а затем его поддержат Великобритания и Европа, то здесь могут произойти реальные изменения, и эта война может закончиться до конца года", — сказал он.

Джонсон верит, что интуиция Трампа будет побуждать его к решительным действиям, которые могут кардинально изменить ситуацию и привести к прекращению конфликта.

Перемирие до Рождества: Путин и намерения

Политолог Алексей Голобуцкий в своем анализе предполагает, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, серьезно задумывается над последствиями продолжения войны и рассматривает возможность хотя бы временного прекращения боевых действий. По мнению эксперта, есть несколько факторов, которые влияют на такие размышления российского лидера.

Во-первых, Путин, похоже, осознает серьезность экономических проблем, которые надвигаются на Россию. Война требует огромных финансовых и человеческих ресурсов, и длительное ее продолжение может привести к еще большему ухудшению экономической ситуации.

"Российский бюджет уже испытывает давление из-за санкций, которые, несмотря на российскую пропаганду, действуют и со временем только усиливают свое влияние. Например, санкции ограничивают доступ к технологиям, финансовым рынкам и создают проблемы с экспортом энергоносителей. Кроме того, цены на нефть, которые являются ключевым источником доходов для российского бюджета, не соответствуют потребностям государства, что еще больше усложняет финансирование войны. Эти экономические вызовы заставляют Путина искать способы уменьшения расходов, что может подтолкнуть его к идее временного перемирия", — говорит Фокусу Голобуцкий.

Во-вторых, важным аспектом является международный контекст, в частности возможная роль Дональда Трампа. Политолог предполагает, что Путин видит в Трампе потенциального союзника, который может сыграть деструктивную роль в современных международных отношениях. Идея заключается в том, что Трамп, по мнению Путина, может способствовать завершению войны на условиях, выгодных России, или по крайней мере помочь наладить отношения между Россией и Западом. Путин, возможно, мечтает о создании своеобразного консервативного сообщества во главе с Россией и США, где он и Трамп могли бы решать глобальные вопросы. Это, конечно, является частью более широкой стратегии Путина, который стремится представить себя как победителя в войне, даже если реальные результаты будут менее амбициозными.

Третий важный момент — это стремление Путина избежать новых санкций и минимизировать их влияние. Последние действия России, по словам Голобуцкого, направлены на то, чтобы оттянуть введение дополнительных ограничений.

"Санкции уже имеют значительный эффект, и их влияние только растет со временем. Это создает дополнительное давление на российскую экономику и заставляет Путина искать способы ослабить это давление, в частности через переговоры или временное прекращение боевых действий", — добавляет политолог.

Конец войны в 2025 году: почему Трамп заигрывает с Путиным

Политтехнолог и политический консультант Олег Постернак считает, что Трамп в течение последних полгода придерживался политики, которую можно охарактеризовать как "реверсивный Никсон" — стратегия, направленная на сближение с Россией для противодействия Китаю. Эта линия предполагает, что Украина могла бы стать жертвой такого геополитического маневра, если бы не активная дипломатическая позиция европейских стран, которые создали общий фронт, чтобы предотвратить полную капитуляцию Украины перед Россией. Европейская солидарность, по словам Постернака, сыграла ключевую роль в поддержке Украины и предотвращении реализации сценария, который мог бы устроить Трампа.

Основной вопрос, на который советует обратить внимание политолог, — насколько Трамп готов отойти от своей антикитайской стратегии и переориентироваться на противодействие России?

"Это предполагало бы не только экономическое давление, но и информационные, военно-технические и другие меры. Пока нет четких признаков того, что Трамп готов к такому повороту. Однако определенные сигналы, такие как активная координация со стороны США в рамках международных коалиций, например, Коалиции желающих, и присутствие высокопоставленных чиновников на ее заседаниях, могут свидетельствовать о постепенных изменениях в подходах Белого дома. Если эти действия усилятся, можно будет говорить о переходе к стратегии "мира через силу", которая предусматривает введение вторичных санкций против России, серьезные экономические ограничения и удары по странам, которые помогают России обходить санкции. Такие шаги, могли бы создать условия для завершения войны", — говорит Фокусу Постернак.

Завершение войны в Украине: как можно ускорить переговоры о мире

Алексей Голобуцкий считает, что Путин хочет выйти из войны с позиции силы, чтобы это выглядело как победа в глазах российского общества и международного сообщества. Однако требования России постепенно сужаются. Если раньше Москва выдвигала широкие политические требования, то сейчас основное внимание сосредоточено на территориальных вопросах и вопросе вступления Украины в НАТО. В частности, Путин, вероятно, стремится закрепить за Россией контроль над оккупированными территориями, в частности Донбассом, и одновременно избежать унижения, которое могло бы сопровождать потерю этих территорий. Для него важно, чтобы любое прекращение войны выглядело как "победа", а не как капитуляция.

В то же время Голобуцкий отмечает, что Запад, в частности при возможном участии Трампа, может сыграть ключевую роль в ускорении переговоров.

"Если Запад усилит давление на Россию через новые санкции, поддержку Украины оружием или солидарную позицию Европы, Путин может быть вынужден пойти на переговоры на менее выгодных для себя условиях. Сейчас Россия пытается вести переговоры на своих условиях, но усиление международного давления может изменить эту динамику", — рассказывает политолог.

Голобуцкий также предполагает, что ситуация может развиваться достаточно быстро. Он считает, что реальный прогресс в направлении прекращения боевых действий может произойти в течение ближайших полутора месяцев, а возможно, даже до конца года. Это зависит от того, удастся ли Западу и Украине создать достаточное давление, чтобы заставить Путина отказаться от максималистских требований. Например, если Украина получит больше вооружения, а Европа займет твердую позицию по санкциям, это может подтолкнуть Россию к компромиссу.

Олег Постернак выражает скептицизм относительно возможности завершения войны до Рождества и считает ее маловероятной. Также он пессимистично оценивает эффективность стратегии "мира через силу". Он считает, что она вряд ли приведет к быстрому прекращению войны, поскольку за последние три с половиной года подобные подходы не смогли кардинально изменить поведение Путина. Вместо этого он предлагает две альтернативные стратегии, которые, по его мнению, имеют больший потенциал.

Первая стратегия — это давление на Россию со стороны Китая. Хотя сейчас это выглядит как фантастический сценарий, Постернак считает, что стабилизация отношений между Вашингтоном и Пекином могла бы открыть возможности для такого давления. Если США и Китай решат торговые противоречия и выйдут на политический диалог, совместное давление двух сверхдержав на Москву могло бы заставить Путина остановить войну. Этот сценарий, однако, зависит от сложных геополитических договоренностей, которые сейчас выглядят маловероятными.

Вторая стратегия, которую предлагает Постернак, — это активизация работы западных спецслужб внутри России для создания внутреннего кризиса путинского режима. Он убежден, что Запад имеет механизмы и возможности для этого, но избегает прямого вмешательства из-за политических или иных рисков. Внутренние трещины в режиме Путина, по мнению эксперта, могли бы серьезно осложнить России ведение войны. Например, дестабилизация политической ситуации, экономические трудности или рост недовольства среди элит могли бы ослабить позиции Путина и заставить его пересмотреть свои планы.

