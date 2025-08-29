40 км "буферной зоны" от Европы: путь к миру или удар по обороне Украины

Европейские лидеры заговорили о создании 40-километровой "буферной зоны" между Украиной и Россией как один из сценариев мирного соглашения. Фокус выяснил, почему эта идея вызывает споры и какие риски она может нести для Украины.

Европейские лидеры предлагают создать 40-километровую "буферную зону" между российской и украинской линиями фронта в рамках возможного мирного соглашения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Эта идея рассматривается как один из сценариев прекращения боевых действий, но представители стран Европы дискутируют по поводу глубины этой зоны и ее формата.

В частности их основные опасения в том, что Киев может не согласиться из-за потенциальных территориальных уступок.

Также политики не могут прийти к согласию из-за отсутствия ключевого игрока в европейской безопасности — США. Экс-чиновник Пентагона Джим Таунсенд считает такие планы "хватанием за соломинку". По его мнению, европейцы стремятся к "хрупкому миру", однако Россия может игнорировать европейских наблюдателей, а эскалация остается риском. Дипломаты ждут позиции США и опасаются, что зона может сделать украинские города более уязвимыми. Союзники спешат с гарантиями безопасности, опасаясь изменения политики США после прихода Трампа.

Охранять эту буферную зону, по данным издания, будут от 4 до 60 тысяч военных, вероятно, из Франции и Великобритании. В то же время некоторые дипломаты опасаются, что буферная зона может поставить украинские города под еще большие риски вторжения России.

29 августа министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна рассматривает отправку своих военных в Украину после объявления перемирия. Эстония готова направить до роты солдат. Чиновник рассказал об этом перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС в Копенгагене.

40 км "буферной зоны" в Украине: как это может быть реализовано

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной отмечает, что информация в медиа о создании 40-километровой "буферной зоны" между украинскими и российскими войсками остается недостаточной для четких выводов. Эта идея является лишь одним из возможных сценариев, которые рассматривают европейские партнеры Украины. Однако среди европейских чиновников нет единого мнения относительно конкретных параметров такой зоны, в частности ее фактической глубины и механизмов реализации. Сейчас это лишь концепция, которая требует детальной проработки.

По мнению Земляного, из доступной информации вытекают два основных варианта создания "буферной зоны".

Первый предусматривает отвод войск обеих сторон — Украины и России — на 20 километров от текущей линии фронта, что сформирует демилитаризованную зону общей шириной 40 километров.

Второй вариант более радикальный: отвод войск каждой стороны на 40 километров от линии боевого соприкосновения, что создаст более широкую зону разграничения.

"Если подобные разграничения действительно будут организованы — это будет означать по сути заморозку боевых действий по линии фронта. Аналогичная ситуация была в период АТО-ООС, когда различными договоренностями Украина была вынуждена отвести тяжелое вооружение на десятки километров от линии фронта. Кроме того, формирование такой "буферной зоны" будет означать, что украинские войска на отдельных участках фронта будут вынуждены отойти к границам областных центров и основных узлов обороны. Речь о Запорожье, Краматорске, Славянске, Харькове", — говорит Фокусу аналитик.

По мнению Земляного, это может ослабить позиции ВСУ, особенно если Россия не будет соблюдать условия соглашения. Кроме того, отход войск в крупные города может поставить их под угрозу дальнейших атак, ведь противник получит больше пространства для маневрирования.

"Буферная зона" в Украине: реальность сценария и последствия

Земляной отмечает, что предложение создания "буферной зоны" выглядит маловероятным из-за ряда факторов. Во-первых, Россия исторически не демонстрирует готовности к переговорам в духе доброй воли. Кремль вряд ли согласится на симметричный отвод войск, ведь это противоречит его стратегии войны на истощение. Во-вторых, европейские партнеры не учитывают практических вызовов, связанных с контролем такой зоны. Линия фронта в Украине простирается более чем на 1200 километров.

"Ведь тех сил и средств, которые они потенциально могут отправить в Украину, пока недостаточно для патрулирования линии фронта", — добавляет эксперт.

Земляной убежден, что вместо территориальных уступок, которые не остановят войну и не утолят амбиции Кремля, Запад должен сосредоточиться на укреплении украинских Сил обороны. Единственной гарантией безопасности Украины является ее собственная военная мощь. Сильная армия, оснащенная современными технологиями, способна не только сдерживать врага, но и создавать условия для победы. Особое внимание следует уделить развитию производства украинских дронов, которые уже доказали свою эффективность на поле боя. Благодаря дронам на фронте формируется так называемая "kill-zone" — зона, где противник несет значительные потери и не может эффективно продвигаться. Эта зона, по сути, выполняет функцию демилитаризованной "буферной зоны", но без потери украинских территорий.

Кандидат политических наук Руслан Ключник отмечает, что идея создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками не имеет официального подтверждения. По состоянию на утро 29 августа 2025 года единственное упоминание о ней исходит от издания Politico. Несмотря на авторитетность источника, для серьезных выводов необходимы прямые заявления от глав государств, правительств или министров иностранных дел. Пока таких заявлений нет, предложение остается на уровне спекуляций, которые требуют дополнительного подтверждения.

По мнению Ключника, сценарий с "буферной зоной" выглядит маловероятным. Он также убежден, что Россия вряд ли согласится на размещение иностранных войск на территории Украины.

По его словам, если же предположить, что Россия гипотетически согласится на создание такой зоны, возникают новые вопросы: где будут проходить ее границы? Обе стороны имеют глубокие политические и военные причины сохранять контроль над занятыми участками, что делает взаимный отвод войск проблематичным.

В качестве возможного компромисса Ключник предлагает привлечение к миротворческой миссии представителей стран Глобального Юга, таких как Китай или Индия, под эгидой ООН. Это могло бы уменьшить негативную реакцию России на присутствие войск НАТО, поскольку формат ООН выглядит более нейтральным. Однако даже в таком случае остаются нерешенные вопросы: какая численность миротворческого контингента нужна для патрулирования 1200-километровой линии фронта.

"На обсуждение этих вопросов могут быть потрачены месяцы и даже годы. Все это время война будет продолжаться", — говорит Фокусу Ключник.

