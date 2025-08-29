40-километровая "буферная зона" в Украине: Politico раскрыло идею европейских лидеров для достижения мирного соглашения

Европейские лидеры предлагают создание 40-километровой "буферной зоны" между российской и украинской линиями фронта в рамках потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной.

Это одна из нескольких идей, которые рассматривают военные и гражданские чиновники в рамках сценария прекращения боевых действий или достижения послевоенных времен. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на нескольких европейских дипломатов.

Сейчас чиновники не имеют общего мнения о том, насколько глубокой может быть эта "буферная зона". К тому же они колеблются из-за того, что официальный Киев может не пойти на такие условия, поскольку они потенциально потребуют от Украины некоторых территориальных уступок.

"США, похоже, не участвуют в обсуждениях буферной зоны", — отмечает издание.

Экс-чиновник Пентагона Джим Таунсенд считает такие идеи свидетельством о том, что чиновники "хватаются за последнюю соломинку". Европейские лидеры пытаются рассматривать возможности блокирования полосы на украинских территориях, чтобы "навязать хрупкий мир", что также свидетельствует о стремлении союзников НАТО решить вопрос российско-украинской войны, которая длится четвертый год.

"Россияне не боятся европейцев. И если они думают, что несколько британских и французских наблюдателей помешают им вторгнуться в Украину, то они ошибаются", — подчеркнул Джим Таунсенд.

Размещение военных союзников

Проблемой остается вопрос количества военнослужащих, необходимого для слежения за ситуацией на границе. Сейчас чиновники рассматривают идею размещения от 4000 до 60 000 военнослужащих, однако обязательств по этому поводу пока не берут. США тем временем отвергают потенциальное присутствие американских военных на территории Украины.

Один из неназванных европейских чиновников говорит, что союзники пока воздерживаются от публичных обязательств по предоставлению военных, поскольку они ожидают ключевые детали этих обязательств. В частности их интересует то, как справиться с возможной эскалацией со стороны России, а также то, могут ли понадобиться другие страны для патрулирования границы в случае, если Кремль отвергнет размещение военных НАТО.

"Все пытаются как можно скорее продвинуться по гарантиям безопасности, чтобы Трамп не изменил своего мнения", — отметил один из чиновников.

Несколько дипломатов отметили, что "основой" размещения иностранных войск в Украине могут составлять французские и британские военные.

В то же время некоторые дипломаты опасаются, что буферная зона может поставить украинские города под еще большие риски вторжения России.

Пока же стороны ждут, пока в США разъяснят, насколько далеко они готовы пойти, и "позволяют европейцам показать свои карты".

Стоит отметить, что о создании "буферной зоны" ранее заявляли в Кремле. Так, 22 мая Владимир Путин дал новое задание ВС РФ по созданию такой зоны вдоль границы России с Украиной.

Напомним, 28 августа канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина не будет.