40-кілометрова "буферна зона" в Україні: у Politico розкрили ідею європейських лідерів задля досягнення мирної угоди

Європейські лідери пропонують створення 40-кілометрової "буферної зони" між російською та українською лініями фронту у межах потенційної мирної угоди між Росією та Україною.

Це одна із кількох ідей, які розглядають військові та цивільні посадовці у межах сценарію припинення бойових дій або ж досягнення післявоєнних часів. Про це пише видання Politico з посиланням на кількох європейських дипломатів.

Наразі чиновники не мають спільної думки про те, наскільки глибокою може бути ця "буферна зона". До того ж вони вагаються через те, що офіційний Київ може не піти на такі умови, оскільки вони потенційно вимагатимуть від України деяких територіальних поступок.

"США, схоже, не беруть участі в обговореннях буферної зони", — зазначає видання.

Ексвисокопосадовець Пентагону Джим Таунсенд вважає такі ідеї свідченням про те, що посадовці "хапаються за останню соломинку". Європейські лідери намагаються розглядати можливості блокування смуги на українських територіях, аби "нав'язати крихкий мир", що також свідчить про прагнення союзників НАТО розв'язати питання російсько-української війни, що триває четвертий рік.

"Росіяни не бояться європейців. І якщо вони думають, що кілька британських та французьких спостерігачів завадять їм вдертися в Україну, то вони помиляються", — наголосив Джим Таунсенд.

Розміщення військових союзників

Проблемою залишається питання кількості військовослужбовців, необхідної для стеження за ситуацією на кордоні. Наразі чиновники розглядають ідею розміщення від 4000 до 60 000 військовослужбовців, однак зобов'язань щодо цього поки що не беруть. США тим часом відкидають потенційну присутність американських військових на території України.

Один з неназваних європейських чиновників каже, що союзники наразі утримуються від публічних зобов'язань щодо надання військових, оскільки вони очікують на ключові деталі цих зобов'язань. Зокрема їх цікавить те, як впоратися з можливою ескалацією з боку Росії, а також те, чи можуть знадобитися інші країни для патрулювання кордону у випадку, якщо Кремль відкине розміщення військових НАТО.

"Усі намагаються якомога швидше просунутися щодо гарантій безпеки, щоб Трамп не змінив своєї думки", — зазначив один із чиновників.

Кілька дипломатів зазначили, що "основою" розміщення іноземних військ в Україні можуть складати французькі та британські військові.

Водночас деякі дипломати побоюються, що буферна зона може поставити українські міста під ще більші ризики вторгнення Росії.

Наразі ж сторони чекають, доки у США роз'яснять, наскільки далеко вони готові піти, і "дозволяють європейцям показати свої карти".

Варто зазначити, що про створення "буферної зони" раніше заявляли у Кремлі. Так, 22 травня Володимир Путін дав нове завдання ЗС РФ щодо створення такої зони вздовж кордону Росії з Україною.

Нагадаємо, 28 серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна не буде.