40-километровая буферная зона: генерал объяснил, почему ВСУ опасно уходить с Донбасса (видео)

Генерал запаса Игорь Романенко считает, что после возможного отступления из Донецкой области, как требуют в Москве, украинские военные могут оказаться без оборонительных сооружений. Учитывая это, по его мнению, во время переговоров надо взвешивать всю протяженность фронта и, в частности, учитывать ситуацию на отдельных местностях.

Европейские лидеры предложили создать в Украине 40-километровую буферную зону между российской и украинской линиями фронта в рамках потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной. В случае принятия соглашения о перемирии необходимо определение буферной зоны и понимание ее угроз. Об этом в эфире "Радио NV" сказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

Переговоры с РФ — Романенко об агломерации Краматорск-Славянск см. с 16:12

"Мы помним предыдущие зоны в Минских соглашениях, которые применялись уже непосредственно уже во время этой войны, с 2014 года. Есть примеры международные. То есть было бы желание", — отметил генерал.

Романенко считает, что в таких буферных зонах есть определенные опасности для Украины. Одна из угроз — Силы обороны могут остаться без качественных фортификаций, слышно на видео.

"Опасность в том, что, например, сейчас линия соприкосновения там, где у нас есть фортификации, мощные районы обороны, а сейчас нам будут предлагать везде отойти на 40 км. Это надо покинуть на отдельных участках все и где-то выйти в поле и, давайте там что-то делайте, если это вам нужно. На отдельных участках может быть и такое", — сказал Игорь Романенко.

Генерал отметил, что во время переговоров надо взвешивать всю протяженность фронта, в частности, учитывать ситуацию на отдельных местностях — это тяжелая работа по поиску компромиссов и нужно этим заниматься.

Переговоры с РФ — что говорят о "буферной зоне"

Напомним, что ранее сообщалось, что европейские лидеры предлагают создание 40-километровой"буферной зоны". Сейчас чиновники не имеют общего мнения о том, насколько глубокой может быть эта "буферная зона".

Также о создании "буферной зоны" ранее заявляли в Кремле. Так, 22 мая Владимир Путин дал новое задание ВС РФ по созданию такой зоны вдоль границы России с Украиной.