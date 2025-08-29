40-кілометрова буферна зона: генерал пояснив, чому ЗСУ небезпечно іти з Донбасу (відео)

Генерал запасу Ігор Романенко вважає, що після можливого відступу з Донецької області, як вимагають у Москві, українські військові можуть опинитися без оборонних споруд. З огляду на це, на його думку, під час переговорів треба зважувати всю протяжність фронту та, зокрема, враховувати ситуацію на окремих місцевостях.

Related video

Європейські лідери запропонували створити в Україні 40-кілометрову буферну зону між російською та українською лініями фронту у межах потенційної мирної угоди між Росією та Україною. У разі ухвалення угоди про перемир'я необхідне визначення буферної зони та розуміння її загроз. Про це в ефірі "Радіо NV" сказав ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.

Переговори з РФ - Романенко про агломерацію Краматорськ-Слов'янськ див. з 16:12

"Ми пам’ятаємо попередні зони в Мінських угодах, які застосовувалися безпосередньо вже під час цієї війни, з 2014 року. Є приклади міжнародні. Тобто було б бажання", — зазначив генерал.

Романенко вважає, що у таких буферних зонах є певні небезпеки для України. Одна з загроз — Сили оборони можуть залишитися без якісних фортифікацій, чути на відео.

"Небезпека є в тому, що, наприклад, зараз лінія зіткнення там, де в нас є фортифікації, потужні райони оборони, а зараз нам будуть пропонувати скрізь відійти на 40 км. Це треба покинути на окремих ділянках все і десь вийти в поле і, давайте там щось робіть, якщо це вам потрібно. На окремих ділянках може бути і таке", — сказав Ігор Романенко.

Генерал зауважив, що під час переговорів треба зважувати всю протяжність фронту, зокрема, враховувати ситуацію на окремих місцевостях — це важка робота з пошуку компромісів і потрібно цим займатися.

Переговори з РФ — що кажуть про "буферну зону"

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що європейські лідери пропонують створення 40-кілометрової "буферної зони". Наразі чиновники не мають спільної думки про те, наскільки глибокою може бути ця "буферна зона".

Також про створення "буферної зони" раніше заявляли у Кремлі. Так, 22 травня Володимир Путін дав нове завдання ЗС РФ щодо створення такої зони вздовж кордону Росії з Україною.