"Вирішальна битва" за Донбас: навіщо Росія здійснила найбільше перегрупування військ

Москва стягує сили для "вирішальної" битви за Донеччину — масштаби перегрупування найбільші від боїв під Києвом. ЗСУ вражають російські РЛС у Ростовській області й контратакують, та тиск зростає. Фокус пояснює, де проляжуть головні удари й чи вистачить ресурсів Україні.

Збройні сили РФ здійснили найбільше перегрупування з часів боїв під Києвом у 2022 році, зосередивши значні сили для вирішальної битви за Донецьку область. OSINT-аналітики прогнозують повернення до використання колон бронетехніки, зокрема танків та БМП, що вказує на підготовку до масштабного наступу.

За даними Інституту вивчення війни (ISW) на 4 вересня, ситуація на фронті залишається напруженою. Збройні сили України завдали ударів по російських радарних системах у Ростовській області та успішно контратакували на кількох фронтах, тоді як Росія нарощує сили на Запорізькому напрямку. Українські війська, ймовірно, атакували дві радарні системи в Ростовській області в ніч на 4 вересня. Дані NASA FIRMS зафіксували теплові сигнатури на російській системі Південної навігаційної РЛС-1 у Ростові-на-Дону та на території колишнього 1244-го зенітно-ракетного полку біля Назарова, де раніше діяли комплекси С-300ПС.

Перегрупування військ РФ: що відбувається на фронті

На Сумському напрямку російські війська просунулися на південь від Яблунівки та на 0,5 км від Варачина до автодороги Варачине—Олексіївка. Проте ЗСУ контратакували біля Кіндратівки, Олексіївки та Садків. Російський блогер, пов'язаний із Північним угрупуванням, визнав, що українські дрони ускладнюють просування ворога, а тактика малих груп неефективна через неможливість обійти українські позиції непомітно.

У Харківській області ЗСУ просунулися до Куп'янська, повернувши позиції біля АЗС на північній околиці міста. Росіяни використовують "плащі-невидимки" для нічних пересувань малими групами, але ЗСУ ефективно протидіють. У Донецькій області українські сили просунулися в районі Серебрянки та Катеринівки, а також звільнили Удачне, встановивши там український прапор. Поблизу Толстого ворога відкинуто, а російські позиції знищено. Росіяни безуспішно атакували біля Добропілля, але окупували Новоселівку на Дніпропетровщині.

На Херсонському та Запорізькому напрямках просувань не зафіксовано, однак на Запорізькій області ворог активізується, застосовуючи FPV-дрони, розвідувальні БПЛА та бронетехніку після розмінування "сірої зони". Росія перекидає елітні підрозділи з Сумської та Херсонської областей до Донецької для осіннього наступу, прагнучи захопити решту регіону.

"Вирішальна битва" за Донецьку область: нащо розраховує ворог

За словами військового експерта Романа Світана ці новоприбулі російські сили складаються з сотень тисяч військових, які уздовж усієї лінії фронту. Вони перекинули частину військ з Сумського, Харківського та Херсонського напрямків, переважно з Запорізького та Донецького фронтів. Основна мета цього маневру — розширення захопленого коридору, особливо після проблем з водопостачанням на Донбасі.

Світан стверджує, що застосування сил буде практично по всій лінії фронту — від Васильївки до Куп'янська. Це включає розгортання другої хвилі резервів, які зараз активізуються. Все це спрямовано на спільну мету: витіснення українських військ із Запорізької частини та частини Донецької області. Експерт наголошує, що з'явилася ще одна задача — щодо Покровська, тому там також очікується посилення тиску.

Зокрема, російське командування, ймовірно, розраховує на чисельну перевагу, але ігнорує логістичні проблеми, такі як брак води на Донбасі. Це не нова проблема: історично водопостачання в регіоні залежало від каналів Сіверський Донець — Донбас, які були пошкоджені в ході бойових дій. Відновлення контролю над ними могло б полегшити постачання для окупованих територій, але вимагає значних зусиль.

"Одна з ключових задач для росіян — вийти на Слов'янськ, зокрема до водозабору на Сіверському Донці, щоб відновити подачу води в регіоні. Також вони намагаються розширити контрольований коридор на Запорізькому фронті, переважно в районі від Васильївки до Гуляйполя. Це охоплює весь Запорізький фронт, з акцентом на північний напрямок. Крім того, ворог тисне на Покровськ, аби згодом зайти на Слов'янськ із заходу, а не лише з півдня через Лиман, зі сходу через Серебрянку та Сіверськ, чи з півночі з боку Часового Яру та Костянтинівки. Додатково росіяни планують наступ з заходу, з боку Добропілля", — зазначає Фокусу експерт.

Отже, на думку Світана, не йдеться про конкретний напрямок наступу — росіяни планують просуватися скрізь по запорізько-донецькому напрямку, тобто на південно-східному фронті.

"Вони зупиняться там, де вичерпають сили, або де українські сили їх зупинять. Є певна позитивна динаміка для ворога завдяки свіжим резервам, тож вони намагатимуться витісняти українські позиції крок за кроком. Саме це й визначить їхні досягнення в літній військовій кампанії 2025 року — після вичерпання резервів", — каже Світан.

За словами експерта, для Сил оборони України наразі ключова задача — протидіяти цьому, насамперед знищити цю другу хвилю. Світан вважає, що є можливість перемолоти ці сили, як це робилося раніше з попередніми хвилями. Головне — мінімізувати втрати власного особового складу та території. Росіяни вже втратили тисячі одиниць техніки та особового складу, але продовжують нагромаджувати сили. Українська стратегія має фокусуватися на асиметричних діях: ударах по логістиці, використанні FPV-дронів та міжнародної допомоги в озброєнні. Головне — зберегти ініціативу, мінімізуючи втрати.

