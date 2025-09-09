Без Patriot и Stinger: что будет, если США затормозят помощь Украине

Украина рискует столкнуться с нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной обороны. После пересмотра приоритетов военной помощи США поставки замедлились именно тогда, когда Россия усилила массированные удары дронами и ракетами. Фокус разбирался, какие элементы ПВО могут оказаться под наибольшим давлением и насколько критической является зависимость от американского оружия.

Украина сталкивается с потенциальной нехваткой средств противовоздушной обороны из-за пересмотра военной помощи США в 2025 году, что совпадает с усилением российских авиаударов.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных и украинских официальных лиц. С июня, после директивы Пентагона об изменении приоритетов поставок, объем и регулярность помощи уменьшились, что ослабляет защиту украинских городов. Анонимный источник издания отметил: "Это вопрос времени, когда закончатся боеприпасы".

Речь идет о замедлении поставок перехватчиков Pac-3 для систем Patriot, ПЗРК Stinger, управляемых артиллерийских снарядов, ракет Hellfire и AIM для NASAMS и F-16. Это создает дополнительное давление на украинскую ПВО, которая вынуждена расходовать дорогостоящие боеприпасы быстрее, чем они поступают.

Особую тревогу вызывает рост российских атак. 7 сентября РФ осуществила самый масштабный удар с начала войны, применив 805 дронов Shahed, дронов-ловушек, 13 крылатых и баллистических ракет. Впервые было поражено административное здание в правительственном квартале Киева. За лето 2025 года Россия запустила более 5200 ударных дронов, и аналитики прогнозируют сохранение этой тенденции.

В Белом доме отрицают прекращение поставок, отмечая, что президент США Дональд Трамп поручил переориентировать помощь через союзников по НАТО. Европейские страны заключили соглашения на закупку вооружений у США для Украины. Президент Владимир Зеленский 2 сентября подтвердил, что в августе был согласован пакет на 2 млрд евро для закупки американского оружия, в том числе ПВО. 8 сентября на Ставке Верховного главнокомандующего он отметил усиление защиты энергетической инфраструктуры от российских ударов.

Задержка оружия США: чего может не хватать ПВО Украины

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что в случае уменьшения или приостановления поставок американского оружия в противовоздушной обороне Украины, могут возникнуть трудности с некоторыми видами боеприпасов, однако не со всеми. Все из-за того, что США остается одним из основных поставщиков боеприпасов для ПВО.

По его словам, украинская ПВО состоит из многочисленных систем, каждая из которых адаптирована к различным типам угроз, таких как дроны, крылатые и баллистические ракеты. Эта многослойность позволяет Вооруженным Силам Украины эффективно противостоять сложным вызовам в войне.

Нарожный подчеркивает, что Украина имеет широкий арсенал средств ПВО, которые включают мобильные огневые группы, авиацию, зенитные ракетные комплексы, дроны и автоматические системы. Основной угрозой по численности являются российские дроны типа "Шахед". Для их уничтожения используются мобильные огневые группы, которые, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, создают около 40% средств ПВО. Эти группы оснащены пулеметами калибра 12,7 мм или 14,5 мм, такими как "Браунинг" или советский ДШК, а также переносными зенитными ракетными комплексами, которые эффективны против низковысотных целей. Эти как раз системы наименее зависят от американской помощи. При желании, Украина может самостоятельно производить такие пулеметы и боеприпасы к ним.

Запасы украинской ПВО: что применяют против "Шахедов" и "Калибров"

Для борьбы с дронами и крылатыми ракетами активно привлекается авиация. Здесь также зависимость от США минимальна.

"Самолеты МиГ-29 и Су-25 могут сбивать цели с помощью автоматических пушек или ракет малого радиуса действия, таких как советские Р-73 или Р-74. Вертолеты и легкомоторные самолеты, например Як-52, оснащенные пулеметами ПКМ, также способны перехватывать дроны благодаря своей скорости и маневренности. Такие средства позволяют оперативно реагировать на угрозы, в частности путем перехвата на встречных курсах", — говорит Фокусу Нарожный.

Среди автоматических систем Нарожный выделяет немецкие зенитные установки Gepard калибра 35 мм, для которых Германия недавно передала Украине 300-350 тысяч снарядов, специально предназначенных для борьбы с дронами. ЗРК, такие как советский "Бук" и американский "Хок", также используются против "Шахедов". Однако для "Буков" не хватает советских ракет, которые были исчерпаны еще в 2022-2023 годах. Зато эти комплексы переоснащены американскими ракетами Sea Sparrow среднего радиуса действия, которые широко применяются в мире. Как раз с их запасами могут возникнуть проблемы, если США перестанет боеприпасы.

А вот крылатые ракеты, такие как "Калибр", Х-101, Х-69, Х-55 и Х-555, представляют вторую по численности угрозу.

"Их сбивают авиацией, ПЗРК типа "Стингер" или "Игла", а также современными ЗРК, в частности немецкими IRIS-T и итало-французскими SAMP/T. Для баллистических ракет наиболее эффективными являются системы Patriot и SAMP/T. Производство ракет для "Патриота" сосредоточено в США, Японии и частично в Германии, хотя европейское производство еще не налажено в полной мере, и первые поставки ожидаются не ранее чем через год", — добавляет эксперт.

Также Фокус писал, что Россия существенно усовершенствовала "Шахеды" — теперь "Герань-2" серии "Ъ" могут распознавать обстоятельства боя в режиме реального времени и присылают видео на контрольный центр.