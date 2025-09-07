Динамика обстрелов: как РФ накопила дроны для самой масштабной атаки на Украину, — аналитики

В ночь с 6 на 7 сентября Украина отбила самый крупный массированный удар беспилотников за время полномасштабной войны. Украинские эксперты определили интенсивность вражеских ударов, а также оценили степень наращивания производства БПЛА в РФ.

До августа 2025 интенсивность атак Вооруженных сил РФ на Украину была ниже. Аналитики Defense Express связывают это с ударами украинских сил по объектам на территории РФ, задействованным в производстве беспилотников типа Shahed и других дронов.

Однако в сентябре Россия вернулась к тактике массированных ударов, вероятно, накопив значительный арсенал. Между тем остается открытым вопрос: является ли такая активизация результатом наращивания производственных мощностей в РФ или же временной тактикой, когда удары сдерживались для создания "резерва" и последующего перегруза украинской ПВО.

Эксперты отмечают, что в составе этих массированных атак все чаще могут использоваться не только ударные "шахеды", но и дроны-имитаторы, а также приманки. По всей вероятности, именно производство таких аппаратов Россия смогла существенно увеличить.

Динамика обстрелов Украины

Напомним, ночью российские войска запустили 810 ударных БПЛА типа Shahed, а также ряд имитаторов, атаковав с восьми направлений. Дополнительно были применены девять крылатых ракет "Искандер-М/KN-23". При этом 54 ударных дрона и девять ракет достигли 33 целей, еще в восьми случаях зафиксировано падение обломков.

Данные по воздушной атаке на Украину 7 сентября 2025 Фото: Воздушные силы ВСУ

Эта атака стала рекордной по числу примененных дронов. До этого россияне за последние две недели последовательно наращивали интенсивность обстрелов:

ночь с 2 на 3 сентября — выпущено 502 дрона, из которых 430 уничтожены;

ночь с 29 на 30 августа — 537 дронов, сбито 510;

ночь с 27 на 28 августа — 598 дронов, большая часть уничтожена.

Динамика российских воздушных ударов по Украине с начала сентября 2025

Такая статистика свидетельствует о том, что ВС РФ наносят массированные удары с определенным интервалом. Иными словами, противник вынужден делать паузу, накапливая средства поражения перед очередным масштабным обстрелом. В этих своего рода "окнах", россияне могут применять не более 130 ударных БПЛА, о чем свидетельствуют официальные данные Воздушных сил ВСУ.

Ранее мы писали об интенсивности российских воздушных ударов в конце июня начале июля 2025 года. На то время Вооруженные силы РФ использовали рекордное количество ударных беспилотников, численностью 539 аппаратов, из них более 300 — дроны типа Shahed.

Таким образом, в количественном отношении воздушные атаки противника усилились, что свидетельствует о существенном наращивании производства в РФ ударных беспилотных систем.