Динаміка обстрілів: як РФ накопичила дрони для наймасштабнішої атаки на Україну, — аналітики

У ніч з 6 на 7 вересня Україна відбила найбільший масований удар безпілотників за час повномасштабної війни. Українські експерти визначили інтенсивність ворожих ударів, а також оцінили ступінь нарощування виробництва БПЛА у РФ.

До серпня 2025 року інтенсивність атак Збройних сил РФ на Україну була нижчою. Аналітики Defense Express пов'язують це з ударами українських сил по об'єктах на території РФ, залучених у виробництві безпілотників типу Shahed та інших дронів.

Однак у вересні Росія повернулася до тактики масованих ударів, імовірно, накопичивши значний арсенал. Тим часом залишається відкритим питання: чи є така активізація результатом нарощування виробничих потужностей у РФ, чи є тимчасовою тактикою, коли удари стримувалися задля створення "резерву" та подальшого перевантаження української ППО.

Експерти зазначають, що у складі цих масованих атак дедалі частіше можуть використовуватися не тільки ударні "шахеди", а й дрони-імітатори, а також приманки. Цілком ймовірно, саме виробництво таких апаратів Росія змогла істотно збільшити.

Динаміка обстрілів України

Нагадаємо, вночі російські війська запустили 810 ударних БПЛА типу Shahed, а також низку імітаторів, атакувавши з восьми напрямків. Додатково було застосовано дев'ять крилатих ракет "Іскандер-М/KN-23". При цьому 54 ударні дрони та дев'ять ракет досягли 33 цілей, ще у восьми випадках зафіксовано падіння уламків.

Дані щодо повітряної атаки на Україну 7 вересня 2025 року Фото: Повітряні сили ЗСУ

Ця атака стала рекордною за кількістю застосованих дронів. До цього росіяни за останні два тижні послідовно нарощували інтенсивність обстрілів:

ніч із 2 на 3 вересня — випущено 502 дрони, з яких 430 знищено;

ніч із 29 на 30 серпня — 537 дронів, збито 510;

ніч із 27 на 28 серпня — 598 дронів, більшу частину знищено.

Динаміка російських повітряних ударів по Україні з початку вересня 2025 року

Така статистика свідчить про те, що ЗС РФ завдають масованих ударів з певним інтервалом. Іншими словами, противник змушений робити паузу, накопичуючи засоби ураження перед черговим масштабним обстрілом. У цих свого роду "вікнах", росіяни можуть застосовувати не більше 130 ударних БПЛА, про що свідчать офіційні дані Повітряних сил ЗСУ.

Раніше ми писали про інтенсивність російських повітряних ударів наприкінці червня на початку липня 2025 року. На той час Збройні сили РФ використовували рекордну кількість ударних безпілотників, чисельністю 539 апаратів, з них понад 300 — дрони типу Shahed.

Таким чином, у кількісному відношенні повітряні атаки противника посилилися, що свідчить про істотне нарощування виробництва у РФ ударних безпілотних систем.