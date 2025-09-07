ЗС РФ застосували 823 засоби повітряного удару: як Україна відбила масштабну атаку

У ніч на 7 вересня Росія здійснила масований комбінований удар по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети наземного базування. Українська ППО відпрацювала досить ефективно вразивши понад 90% ворожих цілей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 17:00 6 вересня в небі було зафіксовано 823 ворожі засоби повітряного нападу:

810 ударних БПЛА Shahed і безпілотників-імітаторів запускали з різних напрямків Росії та окупованого Криму;

9 крилатих ракет "Іскандер-К" були випущені з Курської області;

4 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" — з території Криму.

Для відбиття атаки були залучена авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Збройних сил України.

Результати роботи ППО

За попередніми даними на ранок 7 вересня, українською протиповітряною обороною збито або придушено 751 повітряну ціль, з них:

747 безпілотників Shahed і дронів-імітаторів;

4 крилаті ракети "Іскандер-К".

Проте 9 ракет і 54 дрони досягли цілей у 33 локаціях. Крім того, падіння уламків зафіксовано на восьми об'єктах.

Дані щодо повітряної атаки на Україну 7 вересня 2025 року Фото: Повітряні сили ЗСУ

Масована атака на Україну

Нагадаємо, вночі 7 вересня Збройні сили РФ здійснили комбіновану атаку на українські міста.

Масованих обстрілів зазнали:

Київ

Кременчук (Полтавська область)

Кривий Ріг

Дніпро

Одеса

Старокостянтинів

У Києві зафіксовано пожежі в житлових будинках і адміністративних будівлях, зокрема в районі Кабінету міністрів. Унаслідок атаки постраждали щонайменше 18 осіб, ще двоє загинули.

За даними української влади, нічний обстріл призвів до перебоїв в енергопостачанні низки регіонів. Під ранок Росія завдала додаткового удару крилатими ракетами "Іскандер-К". Повітряна тривога оголошувалася по всій території України.

7 вересня ЗСУ завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї та нафтопроводу "Дружба". Зокрема, під удар потрапила диспетчерська станція нафтопроводу в Найтоповичах Брянської області.