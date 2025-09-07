ВС РФ применили 823 средства воздушного удара: как Украина отразила масштабную атаку
В ночь на 7 сентября Россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты наземного базирования. Украинская ПВО отработала достаточно эффективно поразив более 90% вражеских целей.
По данным Воздушных сил ВСУ, с 17:00 6 сентября в небе было зафиксировано 823 вражеских средства воздушного нападения:
- 810 ударных БПЛА Shahed и беспилотников-имитаторов запускались из разных направлений России и оккупированного Крыма;
- 9 крылатых ракет "Искандер-К" были выпущены из Курской области;
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" – с территории Крыма.
Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Вооруженных сил Украины.
Результаты работы ПВО
По предварительным данным на утро 7 сентября, украинской противовоздушной обороной сбито или подавлено 751 воздушная цель, из них:
- 747 беспилотников Shahed и дронов-имитаторов;
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К".
Тем не менее, 9 ракет и 54 дрона достигли целей в 33 локациях. Кроме того, падение обломков зафиксировано на восьми объектах.
Массированная атака на Украину
Напомним, ночью 7 сентября Вооруженные силы РФ осуществили комбинированную атаку на украинские города.
Массированным обстрелам подверглись:
- Киев
- Кременчуг (Полтавская область)
- Кривой Рог
- Днепр
- Одесса
- Староконстантинов
В Киеве зафиксированы пожары в жилых домах и административных зданиях, в том числе в районе Кабинета министров. В результате атаки пострадали как минимум 18 человек, еще двое погибли.
По данным украинских властей, ночной обстрел привел к перебоям в энергоснабжении ряда регионов. Под утро Россия нанесла дополнительный удар крылатыми ракетами "Искандер-К". Воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины.
7 сентября ВСУ нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае и нефтепроводу "Дружба". В частности, под удар попала диспетчерская станция нефтепровода в Найтоповичах Брянской области.