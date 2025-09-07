Серия атак дронов по РФ: под удар попали НПЗ в Краснодарском крае и нефтепровод "Дружба" (видео)

В ночь на 7 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Также под удар в очередной раз попал нефтепровода "Дружба", в этот раз в Найтоповичах Брянской области.

Обломки беспилотников упали на территорию завода в Северском районе Краснодарского края, вызвав возгорание одной из технологических установок. Пожар, по официальным сообщениям, был оперативно ликвидирован, на месте работали пожарно-спасательные формирования и экстренные службы. Персонал предприятия эвакуировали в укрытие.

Ильский нефтеперерабатывающий завод имени А. Шамара — одно из крупнейших предприятий отрасли в Южном федеральном округе РФ. Он специализируется на приеме, хранении и переработке углеводородного сырья, а также на транспортировке готовой продукции железнодорожным и автомобильным транспортом.

Удар по нефтепроводу "Дружба"

В ту же ночь украинские беспилотники атаковали линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в селе Найтоповичи Унечского района Брянской области. О нападении сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр").

По его словам, удар был нанесен совместными усилиями Сил беспилотных систем и Ракетных войск и артиллерии.

Данный объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов из Беларуси, в том числе из Мозырского и Новополоцкого НПЗ, в Россию. Станция принадлежит компании "Транснефть-Дружба". Мощность стратегического объекта РФ — около 10,5 млн тонн топлива в год.

Отметим, что это уже не первая атака на ЛПДС "8-Н": ранее удары фиксировались 13 и 29 августа. Кроме того, украинские беспилотники неоднократно атаковали другие узлы нефтепровода "Дружба" в Брянской и Тамбовской областях. В результате этих атак поставки нефти в Венгрию и Словакию временно приостанавливались, что вызывало негативную реакцию официального Будапешта.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после удара по ЛПДС "Унеча" 21 августа назвал происходящее "очередной атакой на энергетическую безопасность" своей страны.

"Украина осознает, что нефтепровод "Дружба" является важным для безопасности энергоснабжения Венгрии. Украина точно знает, что нападения на нефтепровод "Дружба" наносят ущерб не только России, но и Венгрии и, конечно, Словакии", — заявил чиновник.

В начале также июля Ильский НПЗ, расположенный неподалеку от Новороссийска, попал под удар украинских беспилотников. Один из дронов попал в технологический цех предприятия, о чем сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.