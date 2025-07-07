Попали в цех: дальнобойные дроны ГУР взорвали НПЗ РФ в Краснодарском крае (видео)

В ночь на 7 июля произошел налет дронов на военный объект Российской Федерации, расположенный неподалеку от Новороссийска в Краснодарском крае. Под удар попал один из цехов Ильского нефтеперерабатывающего завода. За ударом стоят беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Российские средства противовоздушной обороны якобы сбили все БПЛА, которые летели в направлении НПЗ, и на территории предприятия упали только обломки, сообщили в Telegram-канале "Оперативный штаб Краснодарского края". Представители власти рассказали, что информация о "падении" поступила от диспетчеров предприятия. Уверяют, будто бы нет ни пожара, ни пострадавших, говорится в заявлении оперштаба. На территорию прибыли соответствующие службы, среди прочего, отыскали обломки БПЛА.

В заявлении россиян указано, что инцидент произошел в Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода. БПЛА повредили "один из технологических цехов": о чем именно идет речь, не уточнили. Отмечается, что снаружи не заметно никаких разрушений, нет пламени и дыма.

Тем временем в 9:40 в канале Kub Mash опубликовали 20-секундное видео, как уверяют, с местности возле Ильского НПЗ. Слышен громкий звук двигателя дрона, который пролетает рядом с оператором, при этом не слышно следов работы ПВО. На 10-й секунде — громкий взрыв, который донесся до свидетеля. Россияне в комментариях риторически спрашивают, зачем власти прислали экстренные службы на предприятие, которому "обломки" не нанесли вреда. Еще один вопрос — что это за странные "обломки" падают со звуком "пикирования", а перед этим преодолевают 400 км от Украины.

Удар по военным объектам РФ — подтверждение атаки на Ильский НПЗ Фото: Скриншот

На момент публикации не отыскалось фотоподтверждений удара по Ильскому НПЗ, поэтому не ясно, какие же повреждения он получил.

Удар по военным объектам РФ — детали

Днем 7 июля медиа "Суспільне" получило информацию от анонимных источников в украинских спецслужбах. Источники сообщили, что по Ильскому НПЗ ударили дроны ГУР Минобороны. Минобороны РФ утром этого же дня заявило о налете 91 БПЛА. При этом семь якобы обезвредили над Черным морем, по одному — над оккупированным Крымом и над Краснодарским краем.

Ильский НПЗ им. А. А. Шамара — предприятие нефтеперерабатывающей отрасли РФ, которое получает сырье по нефтепроводам АК "Транснефть" с российской территории и из Казахстана. После обработки продукция идет на экспорт через порты Новороссийска, Туапсе, Тамань, также передается ВС РФ для ведения боевых действий в Украине. На заводе стоит шесть установок по первичной переработке: суммарная ориентировочная мощность — 6,6 млн тонн нефти в год. Площадь завода — 72 га. Расстояние от Украины — около 400 км по прямой (если лететь через оккупированные территории и территорию РФ). Если добираться морем в обход оккупированного Крыма, то речь идет об около 800 км.

Удар по военным объектам РФ — расстояние до Ильского НПЗ Фото: DeepState

Отметим, Ильский НПЗ уже дважды страдал от ударов по военным объектам РФ. Первый удар состоялся в феврале 2024 года, второй — в апреле того же года. Во время февральской атаки под удар попала нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская". Источники Фокуса сообщили, что прозвучало около 20 взрывов.

Напоминаем, утром 7 июля российские власти признали атаку на химический завод под Москвой, который производит патроны и боеприпасы различных типов для ВС РФ.