Влучили в цех: далекобійні дрони ГУР підірвали НПЗ РФ в Краснодарському краї (відео)

В ніч на 7 липня відбувся наліт дронів на військовий об'єкт Російської Федерації, розташований неподалік від Новоросійська в Краснодарському краї. Під удар потрапив один з цехів Ільського нафтопереробного заводу. За ударом стоять безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Російські засоби протиповітряної оборони начебто збили усі БПЛА, які летіли у напрямку НПЗ, і на території підприємства упали лише уламки, повідомили у Telegram-каналі "Оперативний штаб Краснодарського краю". Представники влади розповіли, що інформація про "падіння" надійшла від диспетчерів підприємства. Запевняють, начебто немає ні пожежі, ні постраждалих, ідеться у заяві оперштабу. На територію прибули відповідні служби, серед іншого, відшукали уламки БПЛА.

У заяві росіян вказано, що інцидент відбувся в Сіверському районі на території нафтопереробного заводу. БПЛА пошкодили "один з технологічних цехів": про що саме ідеться, не уточнили. Наголошується, що зовні не помітно ніяких руйнувань, немає полум'я та диму.

Тим часом о 9:40 у каналі Kub Mash опублікували 20-секундне відео, як запевняють, з місцевості біля Ільського НПЗ. Чути гучний звук двигуна дрона, який пролітає поруч з оператором, при цьому не чути слідів роботи ППО. На 10-й секунді — гучний вибух, який донісся до свідка. Росіяни у коментарях риторично запитують, навіщо влада надіслала екстрені служби на підприємство, якому "уламки" не завдали шкоди. Ще одне питання — що це за дивні "уламки" падають зі звуком "пікірування", а перед цим долають 400 км від України.

Удар по військових об'єктах РФ - підтвердження атаки на Ільський НПЗ Фото: Скриншот

На момент публікації не відшукалось фотопідтверджень ураження Ільського НПЗ, тому не ясно, які ж пошкодження він отримав.

Удар по військових об'єктах РФ — деталі

Вдень 7 липня медіа "Суспільне" отримало інформацію від анонімних джерел в українських спецслужбах. Джерела повідомили, що по Ільському НПЗ вдарили дрони ГУР Міноборони. Міноборони РФ зранку цього ж дня заявило про наліт 91 БПЛА. При цьому сім начебто знешкодили над Чорним морем, по одному — над окупованим Кримом та над Краснодарським краєм.

Ільський НПЗ ім. А. А. Шамара — підприємство нафтопереробної галузі РФ, яке отримує сировину по нафтопроводах АК "Транснефть" з російської території та з Казахстану. Після обробки продукція іде на експорт через порти Новоросійська, Туапсе, Тамань, також передається ЗС РФ для ведення бойових дій в Україні. На заводі стоїть шість установок з первинної переробки: сумарна орієнтовна потужність — 6,6 млн тонн нафти на рік. Площа заводу — 72 га. Відстань від України — близько 400 км по прямій (якщо летіти через окуповані території та територію РФ). Якщо діставатись морем в обхід окупованого Криму, то ідеться про близько 800 км.

Удар по військових об'єктах РФ - відстань до Ільського НПЗ Фото: DeepState

Зазначимо, Ільський НПЗ вже двічі потерпав від ударів по військових об'єктах РФ. Перший удар відбувся у лютому 2024 року, другий — у квітні того ж року. Під час лютневої атаки під удар потрапила нафтоперекачувальна станція "Кропоткінська". Джерела Фокусу повідомили, що пролунало близько 20 вибухів.

Нагадуємо, зранку 7 липня російська влада визнала атаку на хімічний завод під Москвою, який виготовляє патрони та боєприпаси різних типів для ЗС РФ.