Серія атак дронів по РФ: під удар потрапили НПЗ у Краснодарському краї та нафтопровід "Дружба" (відео)

У ніч на 7 вересня Збройні сили України завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. Також під удар укотре потрапив нафтопровід "Дружба", цього разу в Найтоповичах Брянської області.

Уламки безпілотників впали на територію заводу в Сіверському районі Краснодарського краю, спричинивши загоряння однієї з технологічних установок. Пожежу, за офіційними повідомленнями, було оперативно ліквідовано, на місці працювали пожежно-рятувальні формування та екстрені служби. Персонал підприємства евакуювали в укриття.

Ільський нафтопереробний завод імені А. Шамара — одне з найбільших підприємств галузі в Південному федеральному окрузі РФ. Він спеціалізується на прийманні, зберіганні та переробці вуглеводневої сировини, а також на транспортуванні готової продукції залізничним і автомобільним транспортом.

Удар по нафтопроводу "Дружба"

Тієї ж ночі українські безпілотники атакували лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у селі Найтоповичі Унечського району Брянської області. Про напад повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр").

За його словами, удару було завдано спільними зусиллями Сил безпілотних систем і Ракетних військ та артилерії.

Цей об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів з Білорусі, зокрема з Мозирського і Новополоцького НПЗ, до Росії. Станція належить компанії "Транснефть-Дружба". Потужність стратегічного об'єкта РФ — близько 10,5 млн тонн палива на рік.

Зазначимо, що це вже не перша атака на ЛВДС "8-Н": раніше удари фіксувалися 13 і 29 серпня. Крім того, українські безпілотники неодноразово атакували інші вузли нафтопроводу "Дружба" в Брянській і Тамбовській областях. Унаслідок цих атак постачання нафти в Угорщину і Словаччину тимчасово припинялося, що викликало негативну реакцію офіційного Будапешта.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після удару по ЛВДС "Унеча" 21 серпня назвав те, що відбувається, "черговою атакою на енергетичну безпеку" своєї країни.

"Україна усвідомлює, що нафтопровід "Дружба" є важливим для безпеки енергопостачання Угорщини. Україна точно знає, що напади на нафтопровід "Дружба" завдають шкоди не тільки Росії, а й Угорщині та, звичайно, Словаччині", — заявив чиновник.

На початку також липня Ільський НПЗ, розташований неподалік від Новоросійська, потрапив під удар українських безпілотників. Один із дронів влучив у технологічний цех підприємства, про що повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.