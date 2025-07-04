Массированные воздушные удары РФ: как изменилась эффективность ПВО Украины за неделю
Ночью 4 июля Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак с начала полномасштабной войны, выпустив по территории Украины 550 различных средств воздушного нападения. Из них удалось нейтрализовать 478 целей.
Вражеский налет включал 539 беспилотников, среди которых более 330 — ударные дроны Shahed, а также имитаторы различных типов, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Основной удар пришелся на Киев, где зафиксированы попадания в восьми различных локациях. По сообщениям, 9 ракет и 63 дрона достигли цели.
Атака была проведена со следующих направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Противник применил:
- 539 беспилотников, в том числе более 330 Shahed;
- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", запущенная из воздушного пространства Липецкой области;
- 6 баллистических ракет "Искандер-М" (KN-23) из Брянской области;
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К" из Курской и Воронежской областей.
Отражение налета осуществлялось силами авиации, зенитных ракетных войск, подразделениями радиоэлектронной борьбы и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины.
Результаты отражения атаки
Всего уничтожено или обезврежено 478 целей, из них:
- 270 — сбиты огневыми средствами 268 Shahed и других БПЛА и 2 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 208 — подавлены средствами РЭБ или потеряны локационно.
Динамика обстрелов за период с 27 июня по 4 июля 2025 года
Судя по официальным данным Воздушных сил ВСУ, с конца июня Россия активизировала массированные комбинированные воздушные атаки, применяя преимущественно ударные беспилотники Shahed, а также баллистические и крылатые ракеты различного типа. Украинская система противовоздушной обороны в ответ продемонстрировала высокий, но разноуровневый уровень эффективности.
Атака 27 июня
- Общее число целей: 371
- Обезврежено: 365 (98,4%)
- Сбито огневыми средствами: 217
- Подавлено средствами РЭБ / потеряно локационно: 148
Атака 29 июня
- Общее число целей: 537
- Обезврежено: 475 (88,4%)
- Сбито огневыми средствами: 249
- Подавлено РЭБ / потеряно локационно: 226
Атака 4 июля
- Общее число целей: 550
- Обезврежено: 478 (86,9%)
- Сбито огневыми средствами: 270
- Подавлено РЭБ / потеряно локационно: 208
За последнюю неделю можно заметить рост интенсивности воздушных атак ВС РФ: с 371 до 550 целей. На этом фоне эффективность украинской ПВО остается высокой, но наблюдается незначительное снижение общего процента обезвреживания: с 98,4% (27 июня) до 86,9% (4 июля).
Основная нагрузка ложится на огневые средства ПВО, эффективность которых также выросла: с 217 до 270 сбитых целей. Однако доля РЭБ в структуре обезвреживания снизилась, что может указывать на адаптацию противника к этим системам.
Общая информация по обстрелам за июнь 2025
В общей сложности в течение июня 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 4758 воздушных целей ВС РФ:
- 8 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
- 93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ;
- 14 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 12 крылатых ракет "Калибр";
- 13 управляемых авиационных ракет Х-59/69
- 27 крылатых ракет "Искандер-Кʼ
- 2453 ударных БПЛА типа Shahed;
- 659 разведывательных БПЛА;
- 1479 БПЛА других типов.
Таким образом, украинская ПВО продолжает демонстрировать высокую боеспособность в условиях нарастающего давления. Однако растущая интенсивность атак требует дальнейшего наращивания ресурсов и технологического обновления.
Напомним, в результате российской атаки 4 июля в Киеве пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура. По словам министра внутренних дел Игорь Клименко, среди раненых есть 10-летний ребенок.