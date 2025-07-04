Массированные воздушные удары РФ: как изменилась эффективность ПВО Украины за неделю

Ночью 4 июля Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак с начала полномасштабной войны, выпустив по территории Украины 550 различных средств воздушного нападения. Из них удалось нейтрализовать 478 целей.

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Вражеский налет включал 539 беспилотников, среди которых более 330 — ударные дроны Shahed, а также имитаторы различных типов, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Основной удар пришелся на Киев, где зафиксированы попадания в восьми различных локациях. По сообщениям, 9 ракет и 63 дрона достигли цели.

Атака была проведена со следующих направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Противник применил:

539 беспилотников , в том числе более 330 Shahed;

, в том числе более 330 Shahed; 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" , запущенная из воздушного пространства Липецкой области;

, запущенная из воздушного пространства Липецкой области; 6 баллистических ракет "Искандер-М" (KN-23) из Брянской области;

(KN-23) из Брянской области; 4 крылатые ракеты "Искандер-К" из Курской и Воронежской областей.

Отражение налета осуществлялось силами авиации, зенитных ракетных войск, подразделениями радиоэлектронной борьбы и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины.

Результаты отражения атаки

Всего уничтожено или обезврежено 478 целей, из них:

270 — сбиты огневыми средствами 268 Shahed и других БПЛА и 2 крылатые ракеты "Искандер-К" ;

и других БПЛА и ; 208 — подавлены средствами РЭБ или потеряны локационно.

Динамика обстрелов за период с 27 июня по 4 июля 2025 года

Судя по официальным данным Воздушных сил ВСУ, с конца июня Россия активизировала массированные комбинированные воздушные атаки, применяя преимущественно ударные беспилотники Shahed, а также баллистические и крылатые ракеты различного типа. Украинская система противовоздушной обороны в ответ продемонстрировала высокий, но разноуровневый уровень эффективности.

Атака 27 июня

Общее число целей: 371

Обезврежено: 365 (98,4%)

Сбито огневыми средствами: 217

Подавлено средствами РЭБ / потеряно локационно: 148

Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака 29 июня

Общее число целей: 537

Обезврежено: 475 (88,4%)

Сбито огневыми средствами: 249

Подавлено РЭБ / потеряно локационно: 226

Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака 4 июля

Общее число целей: 550

Обезврежено: 478 (86,9%)

Сбито огневыми средствами: 270

Подавлено РЭБ / потеряно локационно: 208

Фото: Воздушные силы ВСУ

За последнюю неделю можно заметить рост интенсивности воздушных атак ВС РФ: с 371 до 550 целей. На этом фоне эффективность украинской ПВО остается высокой, но наблюдается незначительное снижение общего процента обезвреживания: с 98,4% (27 июня) до 86,9% (4 июля).

Основная нагрузка ложится на огневые средства ПВО, эффективность которых также выросла: с 217 до 270 сбитых целей. Однако доля РЭБ в структуре обезвреживания снизилась, что может указывать на адаптацию противника к этим системам.

Общая информация по обстрелам за июнь 2025

В общей сложности в течение июня 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 4758 воздушных целей ВС РФ:

8 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";

93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ;

14 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

12 крылатых ракет "Калибр";

13 управляемых авиационных ракет Х-59/69

27 крылатых ракет "Искандер-Кʼ

2453 ударных БПЛА типа Shahed;

659 разведывательных БПЛА;

1479 БПЛА других типов.

Таким образом, украинская ПВО продолжает демонстрировать высокую боеспособность в условиях нарастающего давления. Однако растущая интенсивность атак требует дальнейшего наращивания ресурсов и технологического обновления.

Напомним, в результате российской атаки 4 июля в Киеве пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура. По словам министра внутренних дел Игорь Клименко, среди раненых есть 10-летний ребенок.