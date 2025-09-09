Украина рискует столкнуться с дефицитом ПВО из-за замедления поставок США, — СМИ

Украина может столкнуться с нехваткой средств противовоздушной обороны после пересмотра военной помощи со стороны Министерства обороны США в 2025 году. По данным западных и украинских официальных лиц, замедление поставок совпало с усилением российских авиаударов, что угрожает обороне украинских городов.

Особую тревогу вызывает ситуация после директивы Пентагона в июне, которая изменила приоритеты поставок, пишет британское издание Financial Times. С этого момента объем и регулярность помощи снизились, и это на фоне усиления авиаударов со стороны России.

"Это вопрос времени, когда закончатся боеприпасы", — отметил анонимный источник издания, знакомый с поставками средств ПВО в Украину.

Западные эксперты полагают, что речь идет о замедлении поставок перехватчиков Pac-3 для комплексов Patriot, переносных зенитных комплексов Stinger, управляемых артиллерийских снарядов, более 100 ракет Hellfire, а также ракет AIM для систем NASAMS и истребителей F-16.

Россия усиливает удары

Опасения усилились после самого крупного с начала полномасштабного вторжения удара РФ по Украине в воскресенье 7 сентября. Россия применила 805 дронов Shahed и дронов-ловушек, а также 13 крылатых и баллистических ракет. В результате атаки впервые за время войны была поражена административная цель в Киеве — здание Кабинета министров.

Важно

В целом число российских воздушных атак в текущем году возросло: только за лето Вооруженные силы РФ запустили свыше 5200 ударных дронов, и по мнению аналитиков, эта тенденция сохранится.

Поставки оружия не прекращаются

В таких условиях, отмечает издание, украинская сторона вынуждена применять дорогостоящее перехватчики и другие боеприпасы систем ПВО быстрее, чем они успевают прибывать от американцев.

Между тем в Белом доме опровергают заявления о том, что США "лишили Киев боеприпасов для ПВО". Представитель администрации сообщил, что президент Дональд Трамп поручил переориентировать поставки, в том числе через союзников по НАТО. Причем европейские страны уже заключили соглашение о закупках вооружений у США для Украины.

Это же подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, 2 сентября он заявил, что только в августе удалось согласовать с партнерами пакет на 2 млрд евро на закупку американского вооружения, включая системы ПВО.

Напомним, президент Зеленский 8 сентября сообщил о Ставке Верховного главнокомандующего, где обсуждался ряд технологических вопросов: наличие систем ПВО, ракет к ним, график производства и снабжения. По словам главы государства, противник снова концентрирует удары против украинской энергетики, но на это ВСУ отвечают и будут отвечать.