Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом ППО через уповільнення поставок США, — ЗМІ

Україна може зіткнутися з нестачею засобів протиповітряної оборони після перегляду військової допомоги з боку Міністерства оборони США у 2025 році. За даними західних та українських офіційних осіб, уповільнення поставок збіглося з посиленням російських авіаударів, що загрожує обороні українських міст.

Особливу тривогу викликає ситуація після директиви Пентагону в червні, яка змінила пріоритети поставок, пише британське видання Financial Times. З цього моменту обсяг і регулярність допомоги знизилися, і це на тлі посилення авіаударів з боку Росії.

"Це питання часу, коли закінчаться боєприпаси", — зазначило анонімне джерело видання, знайоме з поставками засобів ППО в Україну.

Західні експерти вважають, що йдеться про уповільнення поставок перехоплювачів Pac-3 для комплексів Patriot, переносних зенітних комплексів Stinger, керованих артилерійських снарядів, понад 100 ракет Hellfire, а також ракет AIM для систем NASAMS і винищувачів F-16.

Росія посилює удари

Побоювання посилилися після найбільшого з початку повномасштабного вторгнення удару РФ по Україні в неділю 7 вересня. Росія застосувала 805 дронів Shahed і дронів-пасток, а також 13 крилатих і балістичних ракет. Унаслідок атаки вперше за час війни було уражено адміністративну ціль у Києві — будівлю Кабінету міністрів.

Загалом кількість російських повітряних атак поточного року зросла: тільки за літо Збройні сили РФ запустили понад 5200 ударних дронів, і на думку аналітиків, ця тенденція збережеться.

Постачання зброї не припиняються

У таких умовах, зазначає видання, українська сторона змушена застосовувати коштовні перехоплювачі та інші боєприпаси систем ППО швидше, ніж вони встигають прибувати від американців.

Тим часом у Білому домі спростовують заяви про те, що США "позбавили Київ боєприпасів для ППО". Представник адміністрації повідомив, що президент Дональд Трамп доручив переорієнтувати постачання, зокрема через союзників по НАТО. Причому європейські країни вже уклали угоду про закупівлі озброєнь у США для України.

Це ж підтвердив і президент України Володимир Зеленський, 2 вересня він заявив, що тільки в серпні вдалося узгодити з партнерами пакет на 2 млрд євро на закупівлю американського озброєння, включно із системами ППО.

Нагадаємо, президент Зеленський 8 вересня повідомив про Ставку Верховного головнокомандувача, де обговорювали низку технологічних питань: наявність систем ППО, ракет до них, графік виробництва і постачання. За словами глави держави, противник знову концентрує удари проти української енергетики, але на це ЗСУ відповідають і відповідатимуть.