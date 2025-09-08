ЗС РФ спеціально б'ють по об'єктах енергетики України: Зеленський анонсував відповідь (відео)
Російська армія повернулася до тактики масованих ударів по енергетичних об'єктах України. Відповіді від ЗСУ не змусять на себе чекати, заявив президент Володимир Зеленський.
На Ставці Верховного головнокомандувача 8 вересня обговорювали низку технологічних питань: наявність систем ППО, ракет до них, графік виробництва і постачання. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Захист нашої української критичної інфраструктури і, перш за все, енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Наші відповіді на це є і будуть, але головне — це стабільність системи", — вказав глава держави.
Зеленський заслухав доповіді про виробництво дронів в Україні. Військові також розповіли про ситуацію на фронті, найбільше уваги — Донецькій Харківській областям і Запоріжжю.
"Постійні російські удари по Херсону. Жорсткі активні дії тривають і в прикордонній Сумській області. Вдячний кожному підрозділу за стійкість і знищення окупанта", — підсумував президент.
Нагадаємо, масований удар ЗС РФ по Київській області в ніч на 8 вересня залишив без газу понад 8 тисяч жителів регіону. Ймовірно, це буде нова тактика Москви перед зимою.
Енергопостачальник YASNO вже радить готуватися до різних сценаріїв на зиму. Українцям радять перевіряти ліхтарики та пауербанки, а також мати запас продуктів.