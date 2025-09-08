РФ посилила обстріли по енергетиці України: у ДТЕК розповіли, як підготуватися до блекаутів

Росія відновила обстріли українських об'єктів генерації електроенергії. До того ж, осінь є традиційно непростим часом для енергетиків, тож цьогоріч ситуація може бути ще більш тривожною.

Related video

Точно передбачити, чи буде блекаут восени, неможливо, проте останні обстріли енергетичної інфраструктури не додають оптимізму. Про це написав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

Він підкреслює, що енергетики вже зробили висновки з попередніх атак.

"Досвід є — краще б його, звісно, не було, але тепер вони точно знають, що і як робити під час нових атак", — зазначив експерт.

Він закликав і населення, і бізнес бути готовими до різних сценаріїв.

Для громадян він радить перевірити наявні ліхтарики та пауербанки, підзарядити всі ґаджети, мати запас води та продуктів, що довго псуються, а також продумати план дій на випадок тривалого вимкнення світла.

Бізнесу Коваленко рекомендує провести технічний огляд генераторів та інших резервних джерел живлення, а за необхідності подумати про додаткові системи безперебійного живлення. За його словами, експерти YASNO готові надати консультації щодо таких систем.

При цьому він підкреслює, що панікувати не варто: "Краще бути готовими і нічим не скористатися, ніж не бути готовими і потім панікувати".

Нагадаємо, що окупанти атакували Трипільську ТЕС на Київщині "Шахедами", вночі 8 вересня повідомляли моніторингові канали та журналіст Андрій Смолій. Місцеві канали повідомляли про щонайменше 10 вибухів біля енергетичного об'єкта. Офіційного підтвердження атаки на Трипільську ТЕС на момент публікації новини не було.

Також Міненерго повідомило, що під час нічного обстрілу України 8 вересня росіяни атакували об'єкт української енергосистеми в Київській області. Під масований удар потрапив один з об'єктів теплової генерації.