РФ усилила обстрелы по энергетике Украины: в ДТЭК рассказали, как подготовиться к блэкаутам

Россия возобновила обстрелы украинских объектов генерации электроэнергии. К тому же, осень является традиционно непростым временем для энергетиков, поэтому в этом году ситуация может быть еще более тревожной.

Точно предсказать, будет ли блэкаут осенью, невозможно, однако последние обстрелы энергетической инфраструктуры не придают оптимизма. Об этом написал генеральний директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

Он подчеркивает, что энергетики уже сделали выводы из предыдущих атак.

"Опыт есть — лучше бы его, конечно, не было, но теперь они точно знают, что и как делать при новых атаках", — отметил эксперт.

Он призвал и население, и бизнес быть готовыми к разным сценариям.

Для граждан он советует проверить имеющиеся фонарики и пауэрбанки, подзарядить все гаджеты, иметь запас воды и долго портящихся продуктов, а также продумать план действий на случай длительного отключения света.

Бизнесу Коваленко рекомендует провести технический осмотр генераторов и других резервных источников питания, а при необходимости подумать о дополнительных системах бесперебойного питания. По его словам, эксперты YASNO готовы предоставить консультации по таким системам.

При этом он подчеркивает, что паниковать не стоит: "Лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и затем паниковать".

Напомним, что оккупанты атаковали Трипольскую ТЭС в Киевской области "Шахедами", ночью 8 сентября сообщали мониторинговые каналы и журналист Андрей Смолий. Местные каналы сообщали о по меньшей мере 10 взрывах возле энергетического объекта. Официального подтверждения атаки на Трипольскую ТЭС на момент публикации новости не было.

Также Минэнерго сообщило, что во время ночного обстрела Украины 8 сентября россияне атаковали объект украинской энергосистемы в Киевской области. Под массированный удар попал один из объектов тепловой генерации.